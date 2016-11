Uutinen

Kouvolan Sanomat: Piia Mäenpään kotikuvia seuraa lähes 30000 ihmistä Instagramissa Piia Mäenpään Instagram-tilillä on lähes 30000 seuraajaa. Kiinnostuneiden määrä on kasvanut nopeasi, sillä vielä viime talvena seuraajia oli noin 1000. Suosio alkoi nousta huimaa vauhtia, kun Mäenpää alkoi ladata sosiaalisen median kuvanjakopalveluun kuvia kodistaan. — Pidin ensin ihan tavallista tiliä, jossa oli kuvia lapsista ja ruoista. Kun otin kuvan yläkerran aulasta, niin sille tuli paljon enemmän tykkääjiä kuin muille kuville. Mäenpää tekee pieniä kuvausjärjestelyjä ennen kuin ottaa kameran esiin. Hän siirtelee maljakkoa, asettelee kynttilöitä ja heittää taljan lattialle. Hän varoo vetämästä hommaa överiksi, kuten jotkut Instagramin sisustuskuvaajat. — En levittelee ympäri taloa 900 kynttilää tai 300 kukkaa. Esteettiset kuvat syntyvät fiilispohjalta. — Jos on tosi upea auringonlasku tai usvaa aamulla, niin tekee mieli kuvata. Kuusihenkinen Mäenpään perhe asuu noin 300 neliön kokoisessa modernissa kivitalossa Saimaan rannalla Lappeenrannassa. — Aika monessa kuvassani näkyy Saimaa. Ehkä se kiinnostaa ihmisiä, Piia Mäenpää pohtii suosionsa salaisuutta. Mäenpään koti palvelee myös tapahtumapaikkana televisiossa parhaillaan pyörivän rikossarja Sorjosen kahdeksannessa jaksossa. Tuolloin talossa asuu lääkäri, joka on joutunut epäillyksi murhasta. Talon oikeat asukkaat ovat katsoneet jo koko sarjan. — Olihan se jännää ja vähän outoa nähdä oma koti tv:ssä. Tv-sarjan kuvaukset eivät sekoittaneet lapsiperheen elämää, sillä homma oli ohi yhdessä päivässä. — Olisimme voineet katsoa kuvauksia, mutta emme jääneet tänne pyörimään. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

