Uutinen

Kouvolan Sanomat: VPK:t esittelivät toimintaansa — Kaipiaisissa pukeuduttiin savusukeltajan asuun Palohälytyksiä, liikenneonnettomuuksia, öljyntorjuntaa, myrskytuhojen korjausta ja loukkaantuneiden ihmisten hakemista maastosta. Kaipiaisten VPK:n päällikkö Eveliina Weckström luettelee tehtäviä, joiden hoitamiseen vapaapalokunnalla on valmiudet. Kymenlaakson pelastuslaitoksen sopimuspalokuntina toimivien vapaapalokuntien toimintaa esiteltiin lauantaina Päivä paloasemalla -tapahtumissa. Kaipiaisten ohella toimintaansa esittelivät Kouvolan VPK, Pioneerien VPK Korialla ja Kuusankosken VPK Voikkaalla. Kylää halkovan raitin varrella sijaitsevalla Kaipiaisten VPK:llä on hyvät puitteet toiminnalleen. Autojen ohella asemalta löytyvät kuntosali, saunat ja kokoustilat. — Meillä on hyvä kalusto. Henkilöstöä on vaikea saada lisää toimintaan. Kylä on pieni ja monet käyvät muualla töissä, Weckström sanoo. Noin 20—30 aktiivisesta Kaipiaisten VPK:n toimintaan osallistujasta puolet kuuluvat nuorisojaostoon. Kaipiaisten VPK:n ajoneuvokalustoon kuuluu ensivasteauton lisäksi koululutuskeikoille ja kuljetuksiin soveltuva ajoneuvo. Lähtövalmiudessa ovat myös sammutus-, säiliö- ja hinausautot. Maastokelpoinen mönkijä ja siihen liitettävä pelastuskärry toimii maastopalojen sammuttamisessa tai esimerkiksi loukkaantuneen hiihtäjän hakemisessa ladun varrelta. Vapaaehtoisuuteen perustuvaan Kaipiaisten VPK:n toimintaan osallistuvat eivät päivystä jouluna lähtövalmiudessa. Pelastaja on kuitenkin aina pelastaja. — Viime vuonna lähdettiin kuitenkin suoraan joulupöydästä ensivastekeikalle. Se jäi elävästi mieleen, vaikka silloin olikin onnellinen loppu, Weckström sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/26/VPK%3At%20esitteliv%C3%A4t%20toimintaansa%20%E2%80%94%20Kaipiaisissa%20pukeuduttiin%20savusukeltajan%20asuun/2016221532669/4