Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yön aikana on satanut lähes kymmenen senttiä lunta — ajokeli on huono Kymenlaaksossa Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemalla Utin Lentoportintiellä mitattiin lumensyvyydeksi 9 senttimetriä kello 7.30. Kouvolan peittänyt lumisade alkoi yöllä. Ennusteen mukaan sade päättyy ennen puoltapäivää. Lisää lunta on tiedossa sunnuntain vastaisena yönä. Päivällä lämpötila nousee Kouvolassa enimmillään kolmeen asteeseen. Kymenlaaksossa varoitetaan huonosta ajokelistä. Lue koko uutinen:

