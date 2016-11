Uutinen

Kouvolan Sanomat: 14 miesluistelijaa teki muodostelmaluistelun historiaa Kouvolassa — katso video! Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 1. valintakilpailuissa Kouvolan jäähallissa luisteltiin sunnuntaina historiallisia kuvioita. Suomen ja mahdollisesti maailman ensimmäinen kokonaan miehistä koostuva muodostelmaluistelujoukkue Riverbulls teki ensimmäisen kilpailusuorituksen. — No niin!! Nuavaa kirjautettiin pisteet 40,80! Tämä on nyt sitten epävirallinen miesmuokan Suomen- ja maailmanennätys, Riverbulls kirjoitti Facebook-sivuillaan suorituksen jälkeen. Seinäjoen Taitoluistelijoihin kuuluva RiverBulls koostuu 14 miehestä. Nuorempien taitoluistelijoiden isistä kootun ryhmän keski-ikä on 40 vuotta. RiverBulls perustettiin syksyllä 2014. Toistaiseksi joukkue on keskittynyt vain yksittäisiin näytöksiin, mutta Kouvolassa se aloitti kilpailu-uransa. Kouvolassa pidettiin viikonloppuna muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 1. valintakilpailu. Lue koko uutinen:

