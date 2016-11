Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arkistosta: Eteenpäin vaan — tyyli on vapaa Keittiönkaapin päältä kurkistaa koristeellinen sombrero. Se on muisto Meksikon-matkalta. Vuonna 1998 kouvolalainen Janne Harjula alkoi kasata päässään listaa asioista, jotka hän haluaa vielä kokea. Yksi ranskalainen viiva oli Meksiko. Hän matkusti maahan ja kiipesi portaita maya-temppelin päälle Chichén Itzássa. Hän kävi myös Thaimaassa, Kuubassa ja Yhdysvalloissa. Hän toteutti haaveensa ja osti moottoripyörän. Se antoi tuulahduksen vapaudentunnetta vuodeksi. — Elin silloin elämää ehkä liiankin kovalla liekillä, hän miettii jälkeenpäin. Keskustakaksion jääkaapin ovessa on tuoreempia matkamuistoja: magneetit Barcelonasta ja Firenzestä. Nekin olivat onnistuneita reissuja. Harjulan mielestä Barcelona on hyvä paikka, koska siellä ei ole mukulakiviä. — Kun painalsin Firenzessä menemään pyörätuolilla, paikat meinasivat tippua hampaista. Vuonna 1997 Janne Harjula huomasi, että kaikki ei ollut kunnossa. KooKoon laitahyökkääjä joutui toteamaan jäällä, että vastustaja viiletti helposti hänen ohitseen. Jaloissa ei ollut enää potkua. Äiti oli tullut Kouvolan jäähalliin katsomaan poikansa peliä ensimmäistä kertaa. Oli alkuvuosi 1998. Tarkkaa päivää Harjula ei enää muista eikä mielellään muistele. — Se oli äidinkin kannalta hurjaa, sillä tuuperruin kesken ottelun jäälle. Tuntui siltä, kuin vasen puoleni olisi halvaantunut. Se jäi Janne ”Renny” Harjulan viimeiseksi peliksi. Harjulalle suositeltiin ensin lepoa ja jäätä. Hänen selkärankansa ja päänsä kuvattiin. Häneltä otettiin selkäydinnäyte ja lukuisia verikokeita. — Epätietoisuus oli henkisesti raskasta. Keväällä 1998 neurologi soitti Harjulalle ja sanoi, että näitä asioita ei jutella puhelimessa. Nuorimies jätti työt kesken Kouvolan Rengaspalvelussa ja ajoi Kuusankosken aluesairaalaan. — Kymmenen kilometrin matka tuntui sadalta, kun mietin, mikä minulla on. Diagnoosi oli MS-tauti, keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen sairaus. Harjulalla oli siitä ennakkoon vain yksi mielikuva: se vie pyörätuoliin. Sairauden hyväksyminen vei häneltä vuosia. — Olin ihan perseestä muille ihmisille. Onneksi minulla on kavereita, jotka jaksoivat tuon huonon ajan. Hän kiittelee ystäviään, jotka auttavat aina tarvittaessa. MS-tauti eteni nopeasti. Harjula joutui jättämään jääkiekon lisäksi rullaluistelun ja fyysisesti raskaan työn Rengaspalvelussa. Hän menetti kuorma-autokortin ja sai inva-merkin tilalle. Joitain vuosia Harjula teki kevyempiä töitä ja oli työkokeilussa, koska ei halunnut lojua toimettomana kotona. Hän oli 28-vuotias, kun posti toi hänelle eläkepaperit. — Kun avasin kirjekuoren, tuntui tosi pahalta. Janne Harjula, 40, vaihtaa asentoa keittiöntuolissa ja nojaa kävelykeppiinsä. MS-taudin puhkeamisesta on 16 vuotta. Hän pystyy jo sanomaan olevansa vammainen. Liikkuminen on muuttunut vaivalloiseksi, sormet ovat kömpelöt, muisti temppuilee ja sanat saattavat katoilla kesken tarinan. Harjula kykenee kävelemään vain lyhyitä matkoja, ja nekin kepin kanssa tai seinästä tukea ottaen. Ruokaostokset hän tuo kotiin pienissä erissä, koska ei pysty kantamaan mitään painavaa. Hän on myös tottunut istumaan paljon: kotona ruokaa laittaessa, kauppareissuilla, bändikeikoilla. Seisoa hän ei jaksa. Mutta hän ei valita. Hän nauraa paljon. — Olen hyväksynyt sen, että minun on tehtävä asiat nykyisin eri tavalla. Kaikille tulee matkan varrella lommoja. MS-tauti on minun lommoni. Harjulalla ei ole tällä hetkellä mitään lääkitystä, ja apuvälineitäkin hän käyttää niukasti. — Nilkkatukea joudun käyttämään toisessa jalassani, kun liikun ulkona, koska nilkka on kuin spagettia. Pyörätuolin otan mukaan matkoille. Rollaattori lepää Harjulan auton takapaksissa käyttämättömänä, sillä kynnys ottaa uusi apuväline käyttöön on korkea. Perunakauppias hymyilee leveästi valokuvassa. Harjula tykästyi miehen elämänasenteeseen: Kauppias sanoi, että hänelle on ihan sama, kuinka paljon perunoita hän päivässä myy. Tärkeämpää on tavata ihmisiä. Harjula otti valokuvan Lappeenrannan torilla joitain vuosia sitten. Lisää otoksia, luontokuvia vanhempien asuinseudulta Tirvalta, on olohuoneen seinällä. Kun Harjula joutui luopumaan jääkiekosta, hän osti kameran. Alkuaikoina hän kuvasi luontoa. Nyt kun maastoon meneminen on vaikeaa, hän kuvaa ihmisiä. Harjula sanoo katsoneensa maailmaa ennen sairastumistaan pienestä vinkkelistä, ja kaikki tekeminen rakentui jääkiekolle. — Olen aina vihannut sitä, että elämä jää jotenkin suppeaksi. Valokuvaus on antanut minulle paljon. Olen oppinut tuntemaan paljon hyviä ihmisiä. Harjula on joutunut luopumaan monista asioista, mutta sanoo saaneensa enemmän tilalle. Sairaus on myös opettanut hänet pysähtymään ja miettimään asioita. Ennen tärkeintä oli se, että oli koko ajan menossa. — Toki minullakin on päiviä, jolloin suoraan sanottuna vituttaa. Mutta eteenpäin vaan, tyyli on vapaa, hän sanoo. Jos Harjula ei istuisi nyt keittiössä, hän olisi ehkä kuntosalilla. Hän käy salilla useita kertoja viikossa, yleensä aamupäivisin, jolloin kroppa jaksaa vielä kantaa. Kuntosali on hänen torinsa. — Salilla tapaa erilaisia ihmisiä ja kuulee mielenkiintoisia tarinoita. Kuntoilu on vain pieni osa koko juttua. Harjulan patistaa ulos myös viisivuotias bedlingtoninterrieri Ossi, jota hän lenkittää polkupyörällä. Hän kutsuu koiraa fysioterapeutikseen ja elämänkumppanikseen. Sairastumisensa jälkeen Harjula muutti rakkauden perässä Lappeenrantaan ja sieltä Tampereelle. Kouvolaan hän palasi muutama vuosi sitten Ossin kanssa. Hän sanoo, että puolison löytäminen on sairauden takia vaikeaa. — MS-tauti vaatii myös kumppanilta ihan älyttömästi. MS-tauti on etenevä neurologinen sairaus. Harjula ei suostu kuitenkaan murehtimaan tulevaisuutta. Harjula ei suostu kuitenkaan murehtimaan tulevaisuutta. Jos hänen liikkumisensa vaikeutuu entisestään, sitten mennään sen mukaan. — Valokuvata voin vaikka takapihalta tai parvekkeelta, hän sanoo. Harjula suunnittelee parhaillaan yhteisnäyttelyä toisen valokuvaajan kanssa Kuusankosken Taideruukkiin. Helmikuussa avautuvan näyttelyn otoksissa tuoksuu elämä, joka ei aina naurata, kuvaaja sanoo. Ja hymyilee päälle.

