Kouvolan Sanomat: Investoinnit ja maatalouskoulutus nostettaneen pöydälle budjettivaltuustossa Kouvolan ensi vuoden talousarviosta päästäneen sopuun varsin helposti maanantaina kaupunginvaltuustossa. Talousarvion käsittely alkaa jo aamulla kello 10. Suurimpien ryhmien puheenjohtajien ennakkonäkemysten perusteella isoja kiistakysymyksiä ei ole. Outi Kasurinen (sd.) sanoo, että SDP:ssä lähdetään kohti maanantaita kutakuinkin päätösehdotuksen mukaan. Samoilla linjoilla on kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Tapio Karvonen. — Alijäämäinen talousarvio on tietysti aina vaikea hyväksyä, mutta ehdotuksessa on realismi mukana. Investointitaso on tietysti kovin korkealla, mutta Kouvolassa täytyy keskittyä niihin investointeihin, jotka lisäävät elinvoimaa. Kokoomusryhmä oli koolla torstaina. Karvosen mukaan talousarvioehdotuksesta ei löydetty kohtia, joihin olisi syytä puuttua kovalla kädellä. — Ei sieltä löydetty asioita, joilla alijäämää olisi saatu pienemmäksi. Kouvola-lisä on tietysti asia, joka todennäköisesti keskusteluttaa valtuutettuja, Karvonen viittaa kotihoidontuen kuntalisään. Jari Käki (ps.) sanoo, että perussuomalaisten ryhmäkokouksessa maanantaina ei mikään asia noussut kipupisteeksi. — Investointien määrä on tietysti huolestuttava, että riittävätkö kaupungin rahat. Toisaalta kun investointeja kävimme läpi, ei sieltä oikein karsimista löytynyt. Kaikki ovat jollakin tavalla välttämättömiä. Matti Norppa (sit.) sanoo, että talousarvioehdotuksen arveluttavin asia on sen alijäämäisyys. — Alijäämän pienentäminen vaatisi rakenteellisia ratkaisuja. Kun niitä ei tällä vaalikaudella enää tehdä, niin se on sitten siinä, hän tiivistää. Kimmo Jokiranta (kesk.) sanoo, että keskustan ryhmää närästää koulutuksesta tehdyt leikkaukset. — Meille periaatteellisesti tärkeää on maatalouskoulutus, jota ollaan ajamassa nyt alas. Asiassa ei ole toimittu valtuuston tahdon mukaan. Tämä on asia, jonka varmaankin nostamme talousarviovaltuustossa esiin. Lue koko uutinen:

