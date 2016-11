Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulukuu on piikki asuntopaloihin — keskimäärin 300 asuntoon hälytetään palokunta Suomessa syttyy joulukuussa keskimäärin noin 300 asuinrakennuspaloa. Pelastusopiston tutkimusjohtajan Esa Kokin keräämän tilaston mukaan muina kuukausina paloja on keskimäärin 250 kuukautta kohden. Tiedot pohjautuvat pelastuslaitosten toimenpiderekisteriin. — Sinne kirjautuvat tulipalot, joihin pelastusviranomaisia on hälytetty. Tilastossa ei näy tulipalot, jotka saadaan sammutettua ilman pelastuslaitoksen hälyttämistä ja apua, Esa Kokki kertoo. Ruotsissa on arvioitu, että viranomaisten tietoon tulee noin puolet tulipaloista. Kynttilän tai ulkoroihun aiheuttamia asuinrakennuspaloja on Pelastusopiston Kokin mukaan joulukuussa keskimäärin 20, kun muiden kuukausien vastaava luku on kuusi. Sähkölaitevikojen aiheuttamien asuinrakennuspalojen määrä on joulukuussa muita vuodenaikoja yleisempää. Joulukuussa niitä on keskimäärin 30. Muina kuukausina sähkölaitteiden viallisuuksista aiheutuu keskimäärin 24 asuntopaloa. Vaurio tulisijassa tai hormissa on keskimäärin seitsemässä tapauksessa palon syttymissyynä joulukuussa. Muiden kuukausien keskiarvo tulisija- ja hormipaloissa on kolme paloa kuukautta kohden. Alkusammutusten lukumäärässä joulu näkyy myös piikkinä. Joulukuussa yritettiin alkusammutusta keskimäärin 92 kertaa. Se on lähes parikymmentä kertaa enemmän kuin 74, joka kertoo muina kuukausina keskimäärin tehtävien alkusammutusten lukumäärän. Joulukuussa myös asuntopalojen omaisuusvahingot ovat muita kuukausia korkeammat. Vuosittaiset omaisuusvahingot ovat olleet joulukuussa keskimäärin 4,6 miljoonaa euroa, kun muiden kuukausien keskimääräinen lukema on 3.8 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

