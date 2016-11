Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvojen Poikola: Puolustuksesta puuttuu johtajuutta Kouvot antoi viimeisellä neljänneksellä Kobrien tehdä peräti 34 pistettä. Suurimmillaan 16 pisteessä (84—68) käyneessä johtoasemassa oli kuitenkin varaa antaa siimaa, sillä Kouvot naarasi kauden viidennen kotivoittonsa 98—92 (46—38). Päävalmentaja Pieti Poikola sanoi osaavansa arvostaa Korisliigassa jokaista voittoa. Voitosta huolimatta Poikola sanoi suoraan, että Kouvoilta puuttuu puolustuksesta johtajuutta. — Ei kommunikoida, kun tullaan alas, ja vastustajan paras pelaaja pääsee ampumaan suoraan kolmen pisteen heittoja. Ne ovat sydäntä kylmääviä tilanteita valmentajalle. Kouvoilta on Ville Kauniston ja Miikka Luosmaan pitkäaikaisten loukkaantumisten takia puolustuspäästä poissa yli neljä metriä fyysisyyttä. Lauantaina joukkueen kanssa ensimmäistä kertaa harjoitellut tuorein hankinta Mike Cuffee, 33, liittyy pelaavaan miehistöön ensi sunnuntaina sarjajohtajaa Helsinki Seagullsia vastaan. — En syytä nykyisiä pelaajiamme. Jotain siinä kuitenkin on, kun harjoittelemme todella hyvin, mutta peliin tullessa tuntuu siltä kuin emme olisi ikinä tehneet töitä yhdessä, Poikola sanoi. — Cuffeesta (195 senttimetriä) saamme ison kropan puolustukseen, Poikola lisäsi. Kouvojen joulutauko alkaa poikkeuksellisen aikaisin, 10. joulukuuta. Sitä ennen joukkue kohtaa Seagullsin kotonaan ja Korihait Uudessakaupungissa. — On kiva asia, että pääsemme harjoittelemaan. Tiistaina meillä alkaa preseason numero 6. Nyt jos menisimme pudotuspeleihin, nostaisin kyllä kädet ylös, mutta luotan, että harjoittelun avulla peli paranee, Poikola sanoi. Lue koko uutinen:

