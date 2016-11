Uutinen

Kouvolan Sanomat: MyPan päävalmentaja: ”Jos Tuomas Aho ja Ville Iiskola haluavat tulla pelaamaan, niin tervetuloa” Myllykosken Pallo kasaa parhaillaan joukkuetta tulevaa kautta varten. Joukkueelle myönnettiin ensi kesäksi Inkeroisten Purhan paikka Kaakkois-Suomen Kolmosessa. Ensimmäinen pelaaja, seuraa pääsarjatasollakin edustanut, Heikki Pulkkinen allekirjoitti sopimuksen marraskuun alussa. Hän siirtyy seuraan saman sarjatason FC Peltirummusta. — Vaikka Rumpu on sydämen asia, niin ehkä minulla MyPa-sydän sykki vielä vahvemmin. Myllykoskella on nyt paljon hyvää kotiseutuhenkistä virinää, ja uuden MyPan rakentaminen on osa sitä. Halusin hypätä mukaan, Pulkkinen sanoo. Pulkkinen palaa MyPaan täysin erilaisessa tilanteessa kuin tullessaan seuraan ensimmäisen kerran vuonna 2006. Tuolloin MyPa oli tuore Suomen mestari. — Puitteet olivat lähes ainutlaatuisen hyvät ja tavoitteet korkealla. Minun tuloni jälkeen alamäki sitten alkoi eikä mitaleja enää tullut. Toivottavasti nyt suunta olisi toinen, hän sanoo. Konkari aikoo toimia nuoremmille pelaajille roolimallina peleissä ja harjoituksissa. Samalla hän toivoo, että ihmiset löytäisivät yhä katsomoon. Seura on aikonut järjestää ottelutapahtumat sellaisiksi, että esimerkiksi oheismyynti on parempaa kuin yleensä Kolmosessa. Päävalmentaja Jukka Karjalainen on katsastanut pelaajia puolentoista viikon ajan avoimissa harjoituksissa. Mukana on ollut reilut neljäkymmentä alueen jalkapalloilijaa. Suurin osa heistä on ollut valmentajalle tuttuja Kouvolan seudun A- ja B-junioreista sekä divarijoukkueista. Kun kerran Pulkkinen saatiin, niin entäpä entiset MyPa-pelurit toppari Tuomas Aho ja maalivahti Ville Iiskola? — Kun viimeksi juttelin Ahon kanssa, niin hän halusi miettiä rauhassa jatkoa pääsarjassa lopettamisen jälkeen. Iiskolan kanssa on ollut tarkoitus puhua myös. Jos he haluavat tulla pelaamaan, niin tervetuloa vaan, Karjalainen sanoo. Pulkkinen pelaa sählyä samalla vuorolla Ahon kanssa. Reikäpallon sohimisen keskellä he eivät ole kuitenkaan jutelleet uudesta MyPasta. — Sen voin sanoa, että Tuomas on hyvässä kunnossa. Ville olisi myös hyvä lisä joukkueeseen, Pulkkinen sanoo. Ville Iiskola on viimeisimmäksi vaikuttanut Kutosessa pelaavan Jaalan Voiman hyökkääjänä. Lue koko uutinen:

