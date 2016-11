Uutinen

Kouvolan Sanomat: MyPan paluu voimistaa Myllykosken kotiseutubuumia — toimittaja osallistui harjoituksiin ja selvitti, miten nousua aletaan rakentaa Tältäköhän nuoresta Sami Hyypiästä tuntui aikoinaan? Sidon hermostuneena nappulakenkiäni Saviniemen palloiluhallissa Myllykoskella. MyPan avoimet harjoitukset ovat juuri alkaneet. Hallissa juoksee kolmisenkymmentä pelaajaa, joista kasataan ensi kesäksi seuran uusi edustusjoukkue Kaakkois-Suomen Kolmoseen. Inkeroisten Purha antaa sarjapaikkansa MyPalle. — Kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan. Ilmoitamme henkilökohtaisesti niille, jotka tekevät vaikutuksen, sanoo päävalmentaja Jukka Karjalainen. Vedän oranssin liivin niskaan ja menen kentälle. Apuvalmentaja Harri Salo usuttaa minut testiotteluun. Muut osallistujat näyttävät ärsyttävän nopeilta ja sporttisilta, mutta alan hölkätä mukana. Eiköhän tämä tästä. Helppoja syöttöjä vaan. Sitten saan pallon keskikentällä, käännyn ja nostan katseen. Tumps! Keltaliivinen vastustaja kurottaa raajansa eteeni ja nappaa pallon. Mistä se tuli? Nuori mies kirmaa jo parin metrin päässä. Oikean jalan säärisuojani muljuaa jossain pohkeen tienoilla. Kömpelö pallonmenetys harmittaa hetken, mutta pian alkaa hymyilyttää. Täällä todellakin harjoittelee MyPa, muutama kuukausi sitten kuolleeksi luultu seura. Edustusjoukkueen tuho oli traumaattinen kokemus meille kannattajille. MyPan taloustilanne oli ollut epävarma siitä lähtien, kun Myllykosken paperitehdas pantiin kiinni vuonna 2011 ja UPM vähensi tukeaan murto-osaan entisestä. Aluksi joukkue näytti selviävän. Seura sijoittui kuudenneksi sarjan pienimmällä budjetilla. Sitten mestarivalmentaja Antti Muurinen palkattiin johtamaan joukkoja ja alettiin puhua mitalitavoitteista. Vaikeuksien laajuus valkeni syksyllä 2014, kun Suomen Palloliitto vaati seuran lisenssihakemukseen lisäselvityksiä heikon taloustilanteen takia. Kannattajille koitti kuukausien kidutus. MyPan lisenssihakemus hylättiin. Seuraavaksi seura pyrki Ykköseen ja aloitti rahankeräyksen ilman viranomaisten lupaa. Räpistely loppui helmikuussa 2015, kun Myllykosken Pallo -47 ry teki konkurssihakemuksen. Kun kuulin uutisen, pala nousi kurkkuun. Asian merkitystä oli silloin ja on vieläkin vaikea selittää muille kuin toisille lehtereillä istuneille. Meille seuran tulevaisuus on suurempi asia kuin vaikkapa valtakunnallinen sote-uudistus tai jossain päin maailmaa tapahtunut terrori-isku. Ottelut määrittivät keväästä syksyyn kannattajien arkipäivien ohjelman ja usein myös mielialan. Seuran kuoppaamisen käsittely vaati kuukausien suruajan. Harjoituksissa menneiden synkistelyyn ei ole aikaa. Kentällä pelaavat nyt sininen ja punainen joukkue. Apuvalmentajat Harri Salo ja Esa Lehtonen käyvät läpi pelaajien suorituksia. — Tuo on kaikkein pahinta, jos pelaaja prässää näennäisesti. Kehonkieli näyttää siltä, että nyt muuten tullaan ja kovaa, mutta todellisuudessa jätetään homma puolittaiseksi, Lehtonen sanoo. Päävalmentaja Karjalaisen mukaan suurin osa harjoitusten osallistujista on vetäjille tuttuja Kouvolan seudun A- ja B-junioreista tai divarijoukkueista. Ihmekös siis, että tempo tuntui rivakalta. Yksi maalini viime kesän harrastefutissarjassa ei liene tässä porukassa suuri meriitti. Karjalainen kertoo, että pelaajien taitoja ja henkistä sitoutumista selvitetään huolella, koska uusi MyPa aikoo menestyä paikallisin voimin, järkevällä rahankäytöllä ja vaalimalla suhteita alueen muihin seuroihin. Toisin sanoen seura pyrkii onnistumaan kaikissa niissä asioissa, joissa vanha MyPa ei liiemmin niittänyt mainetta. — Olisi tyhmää huudella, että noustaan heti Kakkoseen ja kohta ollaan Veikkausliigassa. Se on realismia, että ensin rakennetaan harjoituksista ja toiminnasta laadukasta. Menestystä tulee jossain vaiheessa, jos asiat tehdään hyvin. MyPan uutta nousua odotetaan varovaisen toiveikkaasti Myllykoskella. Seuran tähän asti ainoa sopimuspelaaja, pääsarjassakin seuraa edustanut Heikki Pulkkinen, asuu pitäjällä ja on huomannut kannattajien kiinnostuksen. — Täällä on nyt paljon hyvää kotiseutuhenkistä virinää, ja uuden MyPan rakentaminen on osa sitä. Halusin hypätä mukaan, hän sanoo. Myllykoskelaistaustaisen liikemiehen Juha Jokimiehen yhtiö Riverman Invest osti syyskuussa tyhjillään olleen MyPa-talon ja tehtaan kupeessa sijaitsevan Myllykosken seuratalon. Paikallinen puuhamies Jukka Turkia puolestaan avasi taajaman keskustaan Mypari-nimisen grillin marraskuussa. Pulkkinen palaa MyPaan täysin erilaisessa tilanteessa kuin tullessaan seuraan ensimmäisen kerran vuonna 2006. Tuolloin MyPa oli tuore Suomen mestari. — Puitteet olivat lähes ainutlaatuisen hyvät ja tavoitteet korkealla. Minun tuloni jälkeen alamäki sitten alkoi eikä mitaleja enää tullut. Toivottavasti nyt suunta olisi toinen, hän sanoo. Konkari aikoo toimia nuoremmille pelaajille roolimallina peleissä ja harjoituksissa. Samalla hän toivoo, että ihmiset löytäisivät yhä katsomoon. Seura on aikonut järjestää ottelutapahtumat sellaisiksi, että esimerkiksi oheismyynti on parempaa kuin yleensä Kolmosessa. Kyläläisille seuran kuolema oli kova isku monella tavalla. Ottelutapahtumat loivat sosiaalisen yhteisön ja näyttäytymispaikan, joka katosi seuran mukana. MyPan tuho oli myös symbolisesti suuri menetys. Joukkueen ja pitäjän omalaatuisesta yhteiselosta kertonee jotain, että 2000-luvun puolivälissä Myllykosken yhteiskoulussa visioitiin jopa koulun nimen vaihtamista MyKouluksi tai MySchooliksi. Side vahvistui entisestään, kun rakennemuutos alkoi moukaroida Kymenlaaksoa. Myllykosken lukio lakkautettiin vuonna 2006, paperitehtaan koneet hiljenivät joulukuussa 2011 ja Anjalankosken kaupungintalokin tyhjeni elokuussa 2012. MyPan kamppailu pääsarjatasolla oli näiden tapahtumien keskellä kuin uhmakas hauiksen pullistus muulle yhteiskunnalle. Viekää työpaikat, viekää palvelut, meillä on silti MyPa. Viimeisinä vuosina seuran kamppailuun pystyivät samaistumaan entistä paremmin myös muut kuin kylän asukkaat. Vanha tehdasseura alkoi tuntua sympaattisemmalta, kun se pärjäsi pienellä budjetilla, ilman tukieuroja. Entäpä tulevan MyPan asema Kouvolan jalkapallohierarkiassa. Kaupungissa toimii jo useita divarijoukkueita. Lippulaiva on tällä hetkellä Kouvolan Sudet, joka pelaa Kakkosta. Kolmosessa pelaa MyPan lisäksi FC Peltirumpu. Jukka Karjalaisen mukaan yhteistyö Susien kanssa on hyvällä alulla. Susien päävalmentajana toimii MyPa-legenda Janne Lindberg. — Meillä on Josen (Lindberg) kanssa hyvät välit ja yhteinen näkemys pelaajien kehittämisestä. Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki eivät voi päästä Kakkoseen pelaamaan. Heikki Pulkkinen toimi viime kaudella Peltirummun kapteenina. Hänen mukaansa seurojen välillä ei ole syytä mustasukkaisuuteen. — Vaikka Rumpu on sydämen asia, niin ehkä minulla MyPa-sydän sykki vielä vahvemmin. Meillä Kouvolassa nuorille pelaajille ei ole ollut viime vuosina hyvää pelaajapolkua korkeammille tasoille. Siinä kaikki alueen seurat ovat tärkeässä roolissa. Testipelin viimeiset minuutit ovat käynnissä. Muistelen valmentajien kritiikkiä näennäisestä prässäämisestä ja rynnistän kohti puolustajaa. Vastustaja tekee pienen sivuttaisliikkeen. Oikealta puoleltani löytyy avoin syöttölinja. Samassa ottelu päättyy. — Joko tuli sopimustarjous? MyPan puheenjohtaja Pekka Kolehmainen huikkaa kävellessään ohitseni. No ei tullut. Ehkä hyvä niin. Taidan tulla ensi kesänä Saviniemeen ilman nappulakenkiä. Lue koko uutinen:

