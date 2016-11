Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rakkaustarina alkoi taksissa, Kouvolan Sanomillakin oli lusikkansa sopassa — lue kouvolalaisten ihana tarina ”Kohtalo heitti Siljan samaan taksiin ex-jääkiekkoilijan kanssa. Siitä alkoi kahden MS-tautia sairastavan ihmisen yhteinen tarina.” Näin alkaa kouvolalaisten Janne Harjulan ja Silja Kerttulan yhteinen tarina televisio-ohjelman esittelysivulla. Kahden kouvolalaisen suhteen syttymisessä Kouvolan Sanomillakin oli osuutensa, sillä Silja Kerttula oli aiemmin lukenut lehtijutun Janne Harjulasta. Yhteinen kuntoutusreissu oli kohtalokas. Pari on pitänyt yhtä siitä lähtien. Viime helmikuussa Silja Kerttula ilmoitti parin television SuomiLOVE -ohjelmaan. Kuvauksiin asti pari ei päässyt, mutta heidän tarinansa kerrotaan ohjelman esittelysivulla. Silja Kerttula ei ole pettynyt, vaikka pari ei lopulta päässyt ohjelmaan. — Toivoin Anna Puun Mestariteos-kappaletta, koska minusta Janne on juuri sellainen. Halusin sen avulla huutaa koko maailmalle, että hän on minulle tärkeä ihminen ja rakastan häntä. Sittemin pari on vakiintunut. He asuvat tällä hetkellä yhdessä Kouvolassa ja etsivät isompaa asuntoa. Molemmilla etenevä MS-tauti varjostaa elämää, mutta ei estä nauttimasta elämästä. — Janne on sanonut, että olemme miljonäärejä, koska olemme onnellisia. Olen samaa mieltä. Siljan ja Jannen tarina on keränyt tv-ohjelman sivuilla paljon tykkäyksiä ja kommentteja. Ne lämmittävät parin mieltä. — Kaikki ovat onnellisia puolestamme. Tarina on tuonut monelle hyvää mieltä. SuomiLOVE-ohjelman 3. kausi alkaa TV1:ssä lauantaina joulukuun 10. päivä kello 21.15. Siljan ja Jannen tarina on luettavissa ohjelman esittelysivulla. Lue koko uutinen:

