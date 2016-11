Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suuri osa perheväkivallasta jää yhä pimentoon Kouvolan sosiaali- ja kriisipäivystys on tähän mennessä kirjannut tilastoihinsa 66 perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapausta tänä vuonna. Vaikka vuotta on vielä vähän jäljellä, lukeman uskotaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi. Vuonna 2015 tapauksia tuli ilmi 131. Perhe-ja lähisuhdeväkivaltatapausten määrä on ollut hienoisessa laskussa parin viime vuoden ajan. Vuonna 2012 sosiaali- ja kriisipäivystys siirrettiin Kouvolassa poliisilaitokselta terveydenhuollon päivystyksen yhteyteen omaksi yksikökseen. Samaan aikaan kaupungin ennaltaehkäiseviä palveluja tehostettiin ja henkilöstöä koulutettiin väkivallan puheeksi ottamiseen ja tunnistamiseen. Tilastoissa nämä toimenpiteet näkyvät väkivaltatapausten vähenemisenä. Positiiviseen kehityssuuntaan ei silti saa tuudittautua, Mankki sanoo. — Meidän tilastoissamme näkyvät vain ne tapaukset, jotka ovat tulleet ilmi. Voimme vain arvailla, kuinka paljon erilaista väkivaltaa jää kaikesta huolimatta piiloon. Väkivallan osapuolia, joihin ei liity osallisena lapsia, ohjataan edelleen hyvin vähän avun piiriin, koska aikuisten oletetaan pystyvän hakemaan itse apua. Ikäihmisten osuus perhe- ja lähisuhdeväkivallan tilastoissa kasvaa koko ajan. Ikäihmiset voivat olla sekä uhreja että tekijöitä. — Monet omaishoitajat ovat itsekin iäkkäitä. Omat, hupenevat voimat yhdistettynä väsymykseen kasvattavat väkivaltaisten tekojen riskiä. Ongelmaa pahentaa se, että vanhukset usein häpeävät asiaa, eivätkä sen takia hae apua, Mankki kertoo. — Kaikkeen väkivaltaan liittyvät avunpyynnöt pitää ottaa ehdottoman vakavasti. Lasten vanhusten ja toisen avun varassa elävien kohdalla on oltava erityisen tarkkoja. Lue lisää sunnuntain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

