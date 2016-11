Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tunnelin päässä on aina valoa, sanoo Kasimir Laine Kouvolalaisen kerrostalon viidennessä kerroksessa sijaitseva huone huokuu lämpöä. Se on huoneen haltijan, Kasimir Laineen itsensä sisustama. Sängyllä on pehmoleluja ja yhdellä seinällä kierrätyskeskuksesta ostettu puinen kirstu. Mitään ei ole hankittu uutena. Kasimirissa on ollut maailmanparantajan vikaa esikouluikäisestä asti. — Kierrätän ja lajittelen kaiken, hän sanoo. Kirjoituspöytä on isoveljen perintöjä. Isoveli näkyy Kasimirin huoneessa muutenkin, sillä seinällä on kehyksissä Katariina-siskon piirtämä perhekuva. Perhekuvassa ovat Kasimir ja Katariina, sekä tietenkin äiti. Veli on pilven päällä taivaalla. Ennen kuin puhutaan perheestä lisää, pitää selvittää muutama perusasia. Kuten se, onko Kasimir Laine tyypillinen 16-vuotias. Poikaa hymyilyttää. — En, hän sanoo ykskantaan. Niin, kuinka moni muu nuori napsauttaa patterin pois päältä aamulla kouluun lähtiessä? Tai järjestää keittiön kaapit moitteettomaan kuntoon, aivan vapaaehtoisesti? Kasimir nauttii myös puutarhahommista. Hän on kasvattanut kerrostalon parvekkeella paprikoita, tomaatteja ja kerran jopa 20-senttiseksi venähtäneen ranteenpaksuisen kurkun. Hänestä on kiva seurata, kun pienestä siemenestä kasvaa jotain suurta. Kasimir on jo pitkään tehnyt pientä kauppaa nettikirppiksellä. Jos myytävä on omasta kodista, hän panee osan rahoista omaan säästöön. Loput menevät perheen yhteiseen matkakassaan. Hän on myös taitava polkupyörien ja monien laitteiden korjaaja. Isältään hän on oppinut tärkeän moton: kaiken, minkä ihminen on rakentanut, ihminen voi myös korjata. Kasimirissa on myös paljon samaa kuin hänen ikätovereissaan. Hän katselee Netflixistä sarjoja ja elokuvia ja valvoo usein liian myöhään. Nukkumaanmenoaika tuppaa venymään yli yhteentoista arkenakin, ja viikonloppuna se vasta venyykin. — Viime lauantaina pelasimme kavereiden kanssa Utin ABC:llä korttia niin pitkään, että tulin kotiin kolmelta, hän sanoo. Osa kavereista on jo täysi-ikäisiä, ja heillä on auto. Kasimir on ollut jo kolmena kesänä kesätöissä. Kahtena kesänä hän on autellut Allun torikahvilassa ja viime kesänä hän työskenteli Ahlmannintien jäteasemalla. Siellä sai lajitella jätteitä sydämensä kyllyydestä. Kesätöiden ansiosta hän on saanut hankittua hiukan omaa rahaa. — Olen aina tiennyt, ettei raha kasva puussa. Kasimir uskoo ihmisistä ensisijaisesti hyvää. Hän pitää avoimista ja epäitsekkäistä ihmisistä ja toivoo itsekin olevansa sellainen. Hänen omaan ystäväpiiriinsä kuuluu paljon hyviä tyyppejä, joista osan kanssa voi puhua vaikka mistä: vanhempien erosta ja läheisen kuolemasta. Suurin osa Kasimirin kavereiden vanhemmista on eronnut. Hänen omat vanhempansa erosivat, kun poika oli vasta äitinsä vatsassa. Hän on asunut aina äitinsä kanssa mutta viettänyt paljon aikaa myös isällään. — Minulla on läheiset välit molempiin vanhempiin. Isän kautta olen saanut neljä velipuolta, jotka ovat minulle tosi tärkeitä. Hän on huomannut, että monia lapsia surettavat erossa eniten vanhempien huonot välit. Ero olisi helpompi sietää, jos äiti ja isä tulisivat sen jälkeen toimeen keskenään. — Lapsia pitäisi ajatella enemmän. Reilut kaksi ja puoli vuotta sitten helmikuussa Kasimir heräsi tavalliseen sunnuntaiaamuun. Tai oikeastaan tavallista parempaan. — Söin muroja, kun isoveljeni tuli hyväntuulisena kiusaamaan minua siitä, että olen syönyt hänen muronsa. Heitettiin siinä läppää asiasta. Myöhemmin päivällä veli huiskaisi kädellään hyvästiksi eteisessä. Kaikki vaikutti olevan kunnossa. Se jäi kuitenkin viimeiseksi kerraksi, kun Kasimir näki hänet. Veli ei tullut enää takaisin. Nyt on selvinnyt, että pojan käytössä olleen aknelääkkeen yhtenä harvinaisena sivuvaikutuksena ovat mielenterveyden ongelmat. Joillakin harvoilla lääkkeen käyttäjillä on esiintynyt itsemurhayrityksiä ja itsemurhia, sanotaan lääkkeen haittavaikutuksissa. Puolitoista vuotta myöhemmin perhe saikin lääkevakuutusyhtiöltä päätöksen, jossa myönnettiin, että pojan kuolema oli lääkkeen aiheuttama. Koko perheen elämä meni uusiksi perustuksia myöten. Kasimirista tuntui aluksi, ettei jäljelle jäänyt mitään. — Oli mietittävä, mitä teen omalla elämälläni. Mitä haluan. Kasimir jatkoi arkisia asioita kuten koulussa käymistä. Kroppa reagoi suruun ja järkytykseen iho-ongelmilla. Hän alkoi isoveljensä tavoin kärsiä aknesta. Iho tulehtui pahasti ja piti pojan hereillä yötolkulla. Fyysiseen tuskaan sekoittui veljen menettämisestä aiheutunut henkinen kipu. — Sitä olotilaa en toivo kenellekään. Olo alkoi helpottaa, kun Kasimir pääsi hyvälle ihotautilääkärille, joka määräsi hänelle tehokkaat lääkkeet — erilaiset kuin veli oli saanut. Tuli kesä, tuli syksy ja uusia kavereita. Tuska hellitti hitaasti puristusotettaan. Vaikka Kasimir edelleen ikävöi veljeään, pahoja hetkiä tulee nykyisin hiukan harvemmin. Vieläkään hän ei pysty kuuntelemaan Poliisiopisto-elokuvan tunnusmusiikkia muistamatta, että sen tahdissa heillä oli veljen kanssa tapana pelleillä ja marssia. Kasimir on käynyt puhumassa kokemuksistaan koulupsyykkarille eli koulussa työskentelevälle psykiatriselle sairaanhoitajalle ja koulupsykologille. Hän on saanut purkaa asiaa myös perheensä ja ystäviensä kanssa. Välit isosiskoon ovat erityisen läheiset. Mutta tuntuuko hänestä, että hän on saanut käsitellä asiaa tarpeeksi? Poika puistelee päätään. — Enköhän minä käsittele tätä lopun elämääni. Lohdullisinta on ollut huomata jonkun oikeasti kuuntelevan ja olevan kiinnostunut hänen tarinastaan. Ja parasta on se, että Kasimir on saanut vastauksen kaikista tärkeimpään kysymykseen. Siihen, mitä hän tekee omalla elämällään. — Pitkään siinä meni, mutta sitten tajusin, että minun elämälläni on tarkoitus. Minua tarvitaan täällä. Tätä voimakasta viestiä ovat hänelle välittäneet läheiset ihmiset ja ystävät. Veljestään Kasimir aikoo muistaa tämän iloisen puolen. Sen läpänheiton muroista sinä aamuna. Hassut marssiharjoitukset. Jos elämä joskus vielä heittää kapuloita rattaisiin, Kasimir tietää, että hän selviää. — Pitää muistaa, että tunnelin päässä on aina valoa. Lue koko uutinen:

