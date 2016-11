Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuuli voimistuu illan ja yön aikana Kymenlaaksossa — säätilassa on odotettavissa vuoristorataa Illan ja yön aikana Kymenlaaksossa satelee lunta muutamia senttejä ja tuuli voimistuu. Tuuli puhaltaa puuskissa 10—13 metriä sekunnissa, eteläisillä rannoilla jopa 15 metriä sekunnissa, mutta koko Kaakkois-Suomessa vältytään pahemmilta myräköiltä. Päivystävä meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta arvioi, että lunta tulee illalla ja yöllä. Huomenna voi sataa vielä yksittäisiä kuuroja, mutta sitten seuraa ainakin vuorokauden mittainen poutajakso. Tuulee pohjoisen puolelta, mutta pahimmat tuulet jäävät Länsi-Suomeen. Pelastuslaitokset ovat varautuneet puiden kaatumisiin, mutta ainakin Länsi-Suomessa tuulen aiheuttamia vahinkoja on sattunut vain vähän. — Sen verran puhaltelee kuitenkin, että sää tuntuu varsin kylmältä, sillä pakkasta on viisi astetta tai ylikin. Ensi viikolla säässä on odotettavissa jonkinlaista vuoristorataa, sillä pakkanen kiristyy tiistain vastaisena yönä ennusteiden mukaan jopa 15 asteeseen, lauhtuu keskiviikoksi lähelle nollaa ja alkaa kiristyä uudestaan loppuviikosta. Loppuviikolla voi päivälläkin olla pakkasta kymmenen astetta ja öisin jopa 15—20 astetta. — Yleiskuvaltaan talvista keliä. Lue koko uutinen:

