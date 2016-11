Uutinen

Kouvolan Sanomat: 45 miljoonan euron ja 15 vuoden vesihuoltoprojekti on loppusuoralla Kun Liikkalan ja Alakylän vesihuoltohankkeet valmistuvat ensi vuonna, on Kouvolassa maan kattavimpiin kuuluva maaseudun ja haja-asutusalueiden vesihuoltoverkosto, kaikkiaan 47 vesihuolto-osuuskuntaa turvaamassa asukkaiden puhtaan veden saantia sekä jätevesien käsittelyä. —Siellä täällä saattaa olla pieniä kolkkia, joissa olisi tehtävää, mutta suuremmat alueet ovat mukana, sanoo Kouvolan kaupungin vesihuoltokoordinaattori Hannu Pellinen. Vesihuolto-osuuskuntaan ei ole lain mukaan pakko liittyä, mutta liittymisaste Kouvolassa on ollut paikoitellen jopa 85—90 prosenttia. Vesihuolto-osuuskuntien merkitys haja-asutusalueiden vesihuollolle on Kouvolassa merkittävä. — Jos vesiosuuskuntia ei olisi, ei kaupunki olisi tätä vesijohto- ja jätevesiverkostoa rakentanut, sanoo vuodesta 2002 kaupungin vesihuoltoasioiden parissa työskennellyt Pellinen. Vesihuoltohankkeet ovat saaneet Kouvolan kaupungilta tukea runkoverkon rakentamiseen viisi miljoonaa euroa vuosina 2009—2016 ja ELY-keskukselta 3,2 miljoonaa euroa vuosina 2002—2016. Jaalan kotiseutusäätiö on avustanut alueensa hankkeita jonkin verran. Pääosan yhteensä 45 miljoonan euron kustannuksista liittyjät ovat maksaneet itse. Vesihuolto-osuuskuntien ngelmakohtia ja tulevaisuuden tarpeita kartoitetaan Kouvolan Vesiosuuskunnat ry:n hallinnoimassa Vesiosuuskunnat 2020 luvulle -hankkeessa. Ongelmalistan kärjessä ovat veden ja jäteveden hinnat, joista vesiosuuskunnilla on ollut vääntöä Kouvolan Veden kanssa pitkään. Asiasta on valitettu kilpailuvirastoon viime vuonna, sillä osuuskunnat katsovat, että ne ovat oikeutettuja tukkuvesialennukseen. Verkoston vesi- ja jätevesiputkistot ovat tällä hetkellä varsin uusia, eikä korjaustarvetta vielä ole. Ongelmia aiheuttavat putkiston vesivuodot, tukkeumat, pakkanen sekä ukkoset kesällä. Takuuaikoina on saatu rakennusaikaiset virheet korjattua. Kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot ja linjapumppaamot aiheuttavat suurimmat ylläpitokustannukset. Vesiosuuskuntien yksi suurimmista haasteista on vapaaehtoisten määrän väheneminen. Kun työt teetetään yrityksillä, nostaa tämä kustannuksia ja ajaa vesiosuuskuntia yhdistymään tai ainakin yhteistyöhön. Kouvolassa esimerkiksi Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunnassa on mukana runsas viisi osahanketta eri puolilla kaupunkia. Vapaaehtoisten tehtävät sen sijaan eivät vähene. Kun Pellinen jää vuoden kuluttua eläkkeelle, ei kaupunki palkkaa enää hänelle seuraajaa, vaan tämän jälkeen Kouvolan Vesiosuuskunnat ry:n rooli korostuu edelleen osuuskuntien edun valvojana ja koordinaatiotoimijana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/28/45%20miljoonan%20euron%20ja%2015%20vuoden%20vesihuoltoprojekti%20on%20loppusuoralla/2016221520201/4