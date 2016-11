Uutinen

Kouvolan Sanomat: Henkilöstösuunnitelma puhutti valtuutettuja pitkään — Kela-sakkoja haluttiin kuriin, maakuntauudistukseen vaadittiin varautumista Kouvolan kaupunginvaltuusto kävi läpi virkamiesten laatiman henkilöstösuunnitelman vuosille 2017–19. Valtuutetut pitivät aiheesta vajaat 30 puheenvuoroa. Etenkin maakuntauudistus ja niin sanotut Kela-sakot puhuttivat. Kouvola maksoi viime vuonna pitkäaikaistyöttömistä niin sanottuja Kela-sakkoja 6,8 miljoonaa euroa. Muiden muassa Ritva Sorvali (vihr.) vaati kaupungilta parempia toimia pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Hyvinvointijohtaja Arja Kummun mukaan asiaan pyritään puuttumaan. Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu mainitsi, että kaupungin omat sisäiset yt-neuvottelut hankaloittavat tukityöllistämistä. Tänä vuonna pelkästään Ksaon säästöjen takia on pidetty kolmet yt-neuvottelut. — Aina jos organisaatiossa on käynnissä yt-neuvottelut, niin palkkatuella ei voi työllistää. Myös kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki otti kantaa Kela-sakkoihin. Hän toivoi, että valtakunnan tasolla asiaan tehtäisiin uusia linjauksia. — Kuntakentällä on kyseenalaistettu, onko tässä mitään järkeä. Me emme edes tiedä, minne rahat kanavoituvat. Joidenkin valtuutettujen mielestä henkilöstösuunnitelmassa ei riittävästi varauduttu tulevaan maakuntauudistukseen. Jukka Nyberg kertoi SDP:n valtuustoryhmän kannan, jonka mukaan kaupunginjohtajan olisi pitänyt tarkemmin selkeyttää, mitä muutos voi tarkoittaa. Päivi Karhun mukaan maakuntauudistukseen otetaan tarkemmin kantaa seuraavassa suunnitelmassa, kun uudistuksen suunnittelu valtion tasolla etenee. Lue koko uutinen:

