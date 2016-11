Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitin terveyskeskuksen vuodeosasto suljetaan Iitin terveyskeskuksen vuodeosasto lopetetaan. Näin päätti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus maanantaina. Samalla päätöksellä vuodeosastot pannaan kiinni Asikkalassa, Padasjoella ja Lahden Nastolassa.Hallitus edellyttää, että kotiin vietävät palvelut, kuntoutus ja tehostetun palveluasumisen paikat korvaavat poistuvat vuodeosastopaikat. Iitin terveyskeskuksen vuodeosastolla on 60 paikkaa, joista noin puolet on tällä hetkellä käytössä. Kun tehostetun palveluasumisen yksikkö Salmi-koti valmistui, vuodeosastojen tarve väheni.Vuodeosastoilla on hoidettu kaikkien erikoisalojen potilaita sekä saattohoidossa olevia potilaita ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyviä potilaita.Jatkossa näiden potilaiden hoito keskitetään Päijät-Hämeessä kolmeen paikkaan: Hollolaan, Lahteen ja Orimattilaan. Vuodeosastohoidon keskittämisestä on Päijät-Hämeessä keskusteltu jo parisen vuotta. Lue koko uutinen:

