Kouvolan Sanomat: Imatran ampumistapauksesta epäiltynä kiinni otettu kaksi miestä — Kouvolassa tehdyssä kotietsinnässä löytyi räjähde Meltolassa Imatralla viime vuoden joulukuussa tapahtuneen ampumistapauksen esitutkinta on valmistunut, tiedottaa poliisi. Kärrykujalla sijaitsevan rivitalon erääseen asuntoon ammuttiin pienikaliiberisella aseella 9. joulukuuta 2015 noin kello 6.30. Esitutkintaa tehtiin Kaakkois-Suomen poliisin ja Keskusrikospoliisin yhteistyönä. Esitutkinnan nojalla on syytä epäillä murhan yrityksestä ja yllytyksestä 46-vuotiasta Hells Angels MC -kerhoon kuuluvaa miestä. Poliisi otti kyseisen miehen kiinni tämän vuoden lokakuussa tehtyään etsintöjä epäillyn hallinnassa oleviin tiloihin. Kouvolassa sijaitsevasta tilasta takavarikoitiin muistilappu, josta ilmeni tiedot erään Fifteen MC:n jäsenen autosta ja kotiosoitteesta, kaksi käsiasetta ja kolmen kilon räjähde. Ennen tätä poliisi oli ottanut elokuussa 2016 kiinni teosta epäillyn 35-vuotiaan kouvolalaisen miehen. Etelä-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen 16. elokuuta. Mies on ollut tuosta lähtien tutkintavankina. Kuulusteluissa hän on kertonut tapahtuneesta ja myöntänyt ampuneensa käsiaseella laukauksia kohti asunnon oven avannutta henkilöä. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että teon motiivi liittyisi järjestäytyneiden rikollisryhmien välisiin jännitteisiin. 35-vuotiaan kouvolalaismiehen epäillään saaneen toimeksiannon rikoksen tekemiseksi, mutta hän erehtyi kohteesta. Hänen tarkoituksenaan epäillään olleen tappaa kotiovelleen moottoripyöräjengi Outlaws MC:n tukijengi Fifteen MC:n jäsen. Epäilty itse ei ole moottoripyöräjengin jäsen. Ampuja oli tekohetkellä pukeutunut tehosteväriseen työasuun. Asunnon oven läpi mennyt luoti osui asunnossa olleeseen mieheen ja aiheutti tälle lihasvamman. Teon jälkeen miehen nähtiin poistuvan Meltolan Siwan pihalla olleeseen tummaan henkilöautoon, jossa oli vaaleahiuksinen nainen. Nainen kuoli ennen esitutkinnan alkamista. Kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta. Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että Suomen ja ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten tietojen mukaan Hells Angels MC:n maailmanlaajuinen pyrkimys on ollut estää Outlaws MC:n laajentuminen uusille alueille. Jo perustetut osastot on pyritty lakkauttamaan. Fifteen MC:n ja Hells Angels MC:n välit ovat kireät. Rikosasia siirtyy syyteharkintaan rikosnimikkeillä murhan yritys ja murhan yritys/yllytys. Räjähde- ja ampuma-aserikoksista on aloitettu erillinen esitutkinta. Lue koko uutinen:

