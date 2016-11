Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jari Larikka: ” Olisin toivonut, että olisimme itse kyenneet tarvittaviin päätöksiin.” Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell esitteli valtuustolle 5,6 miljoonaa euroa alijäämäisen ensi vuoden talousarvion tunnuslukuja. Forsellin mukaan talousarvion lähtötilanne on suhteellisen hyvä. Suunnitelman mukaan alijäämä tullaan kattamaan tulevina vuosina, kun kunnan talous tasapainottuu. Palveluverkkojen tarkastelu Kouvolassa tulee kuitenkin mahdollisesti jatkumaan. Forsellin mukaan Kouvolan henkilöstömäärää ja -kustannuksia on viime vuosina pienennetty, mutta heikon yleisen taloustilanteen takia kuntalaisille tarjottavia palveluita joudutaan jatkossakin puntaroimaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) harmitteli sitä, että vastuuta talouden tasapainottamisesta sysätään tulevalle valtuustolle. — Kun tänään hyväksymme alijäämäisen talousarvion, perustelemme sitä hyvällä tulevaisuudella. Luotamme siihen, että tuleva valtuusto on päätöskykyinen. Olisin toivoinut, että olisimme itse kyenneet tarvittaviin päätöksiin. Lue koko uutinen:

