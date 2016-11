Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulukortit syntyvät Kouvolan korttelikodeissa — kaikille avoimet pajat käynnistyvät maanantaina Kuusankoskelta Osallistuja saa uusia kortti-ideoita, ja hän voi jakaa muille omia ideoitaan. Yhdessä tekeminen on paljon mukavampaa kuin yksin nyhrääminen. Itse tehty kortti on aina itse tehty kortti. Kahvia ei tarvitse keittää itse. Kouvolalainen Taina Kummelus luettelee liudan syitä, miksi kannattaa osallistua hänen vetämiinsä Kouvolan korttelikotien joulukorttityöpajoihin. Kummelus opiskelee Kouvolan seudun ammattiopistossa aikuispuolella artesaaniksi. Pajatempaus on osa hänen työssäoppimisjaksoaan. Kaikille avoin joulukorttipaja järjestetään marras—joulukuussa Kouvolan kaikissa neljässä korttelikodissa. Ensimmäinen on Kuusankosken Jokituvassa tänään maanantaina. Viimeinen työpaja on Kouvolan Oravanpesässä 7. joulukuuta. Jokainen osallistuja saa viedä maksutta kotiin kolme askartelemaansa korttia. Korttityöpajat ovat korttelikodeissa seuraavasti: Jokitupa (Keskusaukio 1, Kuusankoski) 28.11. kello 10—15. Viitatupa (Jukolantie 6—8 B 2, Kouvola) 29.11. kello 10—14. Lehtotupa (Utunmäentie 1 B 34, Kouvola) 1.12. kello 10—15. Oravanpesä (Viialankatu 5 C, Kouvola) 7.12. kello 10—15. Pajoihin on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/28/Joulukortit%20syntyv%C3%A4t%20Kouvolan%20korttelikodeissa%20%E2%80%94%20kaikille%20avoimet%20pajat%20k%C3%A4ynnistyv%C3%A4t%20maanantaina%20Kuusankoskelta/2016221530187/4