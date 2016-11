Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Aleksandra Dudchenkosta on aina tosi kiva mennä harjoituksiin Kun 9-vuotias Aleksandra Dudchenko luettelee tavallista viikko-ohjelmaansa, kuulijan leuka on pudota lattialle. — Taitoluistelua on kuusi kertaa viikossa — yleensä kaksi tuntia kerralla oheisharjoittelun kanssa. Cheerleadingia harrastan kaksi kertaa viikossa. Lisäksi koululiikuntaa on viisi tuntia viikossa. — Oheisharjoitteluun kuuluu venyttelyä, juoksua ja lihaskuntotreeniä. Kouvolan Taitoluistelua edustava Aleksandra Dudchenko aloitti taitoluistelun neljävuotiaana. — Halusin aloittaa urheilun harrastamisen. Menin sitten taitoluistelukouluun. Lajiksi valikoitui taitoluistelu ehkä siksi, että isosiskonsa Arina Vichovats oli piirtänyt kuvioita jään pintaan jo aiemmin. Aleksandra Dudchenko sanoo olevansa vahvimmillaan pirueteissa, liu’uissa ja esittämisessä. — Lisäksi olen aika notkea. Entä mikä Aleksandra Dudchenkosta tulee isona? — Toivottavasti SM-tason taitoluistelija, joka pääsee kansainvälisiin kilpailuihin. Ja sitten minusta tulee myös urheilulääkäri. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/28/Junioritiistai%3A%20Aleksandra%20Dudchenkosta%20on%20aina%20tosi%20kiva%20menn%C3%A4%20harjoituksiin/2016221538659/4