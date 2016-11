Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koirapalvelu etsii koiratarinoita kirjaa varten Onko koira tuonut sinulle iloa elämään? Onko se pelastanut tai parantanut? Ollut läsnä juuri silloin, kun sitä on eniten tarvittu? Kymen Koirapalvelu kerää parhaillaan tarinoita kirjaa varten. Projektin tavoitteena on osoittaa, miksi juuri koira usein on ihmisen paras ystävä ja monelle niin tärkeä osa elämää. Tarinan ei tarvitse olla suuri tai merkittävä. Pääasia, että siitä välittyy se ilo, minkä koira on tuonut. Toiveena on saada kasaan tavallisten koirien tavallisia, koskettavia tarinoita. Myös sankari- ja virkakoirien tarinat ovat tervetulleita. Tarinoista käytetään osia kirjassa, jonka tavoitteena on herättää positiivisia ajatuksia koirista. Kirjaprojektista on piakkoin tulossa lisää tietoa Kymen Koirapalvelun verkkosivuille. Tarinoita voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kymenkoirapalvelu@gmail.com tai kirjeitse osoitteeseen Kymen Koirapalvelu, Suurenmaantie 36, 46810 Ummeljoki. Tarinoita kerätään maaliskuun 2017 loppuun asti. Liitä mukaan yhteystietosi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/28/Koirapalvelu%20etsii%20koiratarinoita%20kirjaa%20varten/20161829/4