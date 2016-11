Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koulukyydit tulivat odotettua kalliimmiksi, Iitin talous on nyt yli 725 000 euroa pakkasella. Alakanttiin arvioidut koulukyytikulut, koulujen korjaukset ja henkilöstökulut lisäävät Iitin kunnan tappiollista tulosta 200 000 eurolla. Oppilaiden koulukyyteihin varattiin tälle vuodelle 795 000 euroa. Summa ylittyy 100 000 eurolla. Kuljetusten lisäksi perusopetuksen kuluja nostavat koulujen remontit. Haapakimolan koulussa kuluja nostavat väistötilojen vuokrat ja koulun korjaustyöt. Myös Vuolenkosken koulua on remontoitu. Lisäksi henkilöstömenot nostivat perusopetuksen menoja arvioitua enemmän. Yhteensä koulutuspalveluiden määrärahan tarve on 200 000 euroa. Kunta kilpailutti keväällä koulu- ja asiointiliikenteen. Uudet sopimukset on tehty kolmelle vuodelle. Vt. sivistystoimenjohtajan Niina Honkon arvion mukaan kuljetukset tulevat maksamaan aiempaa enemmän. — Syksyn ja kevään jälkeen nähdään, mitä summat tarkalleen ottaen tulevat olemaan, Honko sanoo. Tänään maanantaina kokoontunut kunnanhallitus esittää valtuustolle 200 000 euron muutosta talousarvioon. Tilikauden tulos näyttää Iitissä 725 774 euroa tappiota. Suurin osa alijäämästä, 500 000 euroa, tulee olemaan erikoissairaanhoidon menoja. Ne perustuvat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän osavuosikatsaukseen sekä kunnan omaan arvioon loppuvuodesta. Lokakuussa ennustettu talousarvion runsaan puolen miljoonan tappio oli Kantolan mukaan liian optimistinen. Hän sanoo, että sosiaali- ja terveysmenoja on aina vaikea ennakoida. Niin tälläkin kertaa. — Tilanne on hallinnassa. Paniikkiin ei ole syytä, sanoo hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola. Kantolan mukaan alijäämästä huolimatta kunnassa ei ole vielä tarvetta lähteä nostamaan veroprosenttia. Kunnan taloussuunnitelmaan on kirjattu vuodelle 2018 tuloveroprosentin korotus. Vuodelle 2019 Iitti kaavailee kiinteistöveroprosentin nostamista. Iitin tuloveroprosenttia korotettiin viimeksi vuoden 2015 alusta 20,25 prosenttiin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/28/Koulukyydit%20tulivat%20odotettua%20kalliimmiksi%2C%20Iitin%20talous%20on%20nyt%20yli%20725%E2%80%89000%20euroa%20pakkasella.%20/2016221537033/4