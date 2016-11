Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan talousarviosta 6,4 miljoonaa euroa alijäämäinen Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään 6,4 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvion vuodelle 2017. Samalla hyväksyttiin vuoteen 2019 ulottuva taloussuunnitelma. Sen mukaan kauden lopussa talous saadaan tasapainotettua ja alijäämä kuitattua.Monissa puheenvuoroissa valtuutetut kiittelivät budjettia rehelliseksi ja moittivat sekä itseään että viranhaltijoita siitä, että kaupungin menot ja tulot ovat epäsuhdassa. Kaupunki joutuu paikkaamaan talouttaan velalla.— Minua ei lohduta se, että meillä on velkaa vähemmän kuin naapurilla. Joskus velka on maksettava takaisin, kokoomuksen Jari Suomela sanoi.Vastaavia kommentteja velan ottamisesta kuultiin kaikilta puolueilta.Talousarvioon tehtiin vähän muutoksia. Kaupunginvaltuusto lisäsi kuitenkin arvioon Kouvola-lisän eli kotihoidon kuntalisän. Kristillisdemokraattien Arto Sahamiehen tekemä muutosesitys voitti pohjaesityksen äänin: 52—7.Lisäyksen takia kaupungin menoarvio kasvoi 800 000 euroa. Kulut lisättiin alijäämään.Kouvola-lisä on viime vuosina joka vuosi poistettu virkamiesesityksestä, mutta valtuutetut ovat lisänneet sen arvioon. Lisä tarkoittaa sitä, että kaupunki maksaa yhdestä kotona hoidettavasta alle kolmevuotiaasta 80 euroa kuukaudessa. Yli kolmevuotiaasta kotona hoidettavasta sisaruksesta maksetaan 40 euron lisä. Tällä hetkellä kuntalisää saa 1 600—1 700 perhettä.Kokoomuksen Tapio Karvonen teki ponsiesityksen, jossa esitettiin, että Kouvola-lisän merkitystä selvitetään vuonna 2017. Yksimielisesti hyväksytyssä ponnessa vaaditaan, että kaupunki etsii Kouvola-lisää laajemmin lapsiperheiden arkea tukevia palveluita. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/28/Kouvolan%20talousarviosta%206%2C4%20miljoonaa%20euroa%20alij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4inen/2016221538458/4