Kouvolan Sanomat: Nuoret haastavat kouvolalaiset asennetalkoisiin — ”Tarvitaan positiivisempaa porukkaa” Kouvolalaisten tarvitsee tarkastaa asennettaan, toteavat Kouvolan nuorisovaltuuston Anniina Solio, Anni Rautiainen ja Anni Kurittu. — Tänne tarvitaan positiivisempaa porukkaa, Kurittu sanoo. — Kouvolalaisten pitäisi ymmärtää, että tämä ei ole huono paikka asua, Rautiainen jatkaa. — Kouvolassa on vaikka mitä mahdollisuuksia, Solio päättää. Kolmikko on kuullut runsaasti kommentteja nuorten keskuudessa siitä, miten kaupungista halutaan heti pois ensimmäisen tilaisuuden tullen. He haluaisivat kehittää Kouvolan yhteishenkeä. — Omat siskoni opiskelevat Helsingissä ja Jyväskylässä. Heillekin on tullut jo lopulta ikävä Kouvolaa isojen kaupunkien tarjonnasta huolimatta, Solio kertoo. — Monet ovat kovia valittamaan, mutta asialle ei tehdä mitään. Mennään helppoa reittiä ja muutetaan pois. Tai jos jäädän, niin jatketaan vain vitsailua, Rautiainen toteaa. Nykyisellään valtuustolaiset ovat enimmäkseen tyytyväisiä Kouvolan palveluihin. Nuorille sopiva kokoontumispaikka tosin puuttuu. Nuorisotilat menevät kolmikon mukaan kiinni liian aikaisin, eikä sinne aina ehdi kotiaskareiden jälkeen. — Monesti tulee oltua kavereiden kanssa jossain ostoskeskuksessa, josta tulee yleensä häätö, vaikka siellä ollaan ihan rauhallisesti, Solio toteaa. — Erilaisia mahdollisuuksia pitäisi mainostaa paremmin nuorille. Usein nuoret ovat laiskoja tai eivät tiedä mistä tekemistä voisi etsiä, vaikka kaikilla on esimeriksi älypuhelimet, Rautiainen sanoo. Nuorisovaltuustolaiset käyvät vielä yläkoulua. Kolmikon tähtäimessä ovat lukio-opinnot, jonka jälkeen jokaisen tie vie todennäköisesti pois Kouvolasta. — Kouvolassa saisi olla enemmän jatko-opiskelumahdollisuuksia, Kurittu pohtii. Jokainen on periaatteessa valmis palaamaan Kouvolaan opintojen jälkeen. — Käytännössä ei voi tietää mihin elämä vie, Kurittu sanoo. — Töiden perässä on varmasti mentävä. Jos esimerkiksi Kouvolasta ei löydy oman alan töitä, on tänne hankalaa palata, Rautiainen kertoo. — Perhettä perustaessa Kouvola on varmasti hyvä paikka, sillä täältä löytyvät kaikki palvelut, Solio päättää. Lue koko uutinen:

