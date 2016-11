Uutinen

Kouvolan Sanomat: Purpflash on ensi kesänä 2-päiväinen Kouvolassa järjestettävä Purpflash-rantafestivaali järjestetään ensi kesänä kaksipäiväisenä. Esiintyjiksi on varmistettu joukko eturivin suomalaisartisteja.Lavalla nähdään muun muassa Lavalla nähdään mm.Teflon Brothers, Anna Abreu, Reino Nordin, Paleface, Redrama, Spekti, Mäkki, Kube, Juno, Uniikki x Nelli Matula, Likanen etelä, Laineen Kasperi & palava kaupunki ja Opaali.Alueella on myös K-18 rajattu anniskelualue, joka katetaan. Vesialueelle järjestetään rantapelastus-kurssin suorittaneet valvojat uimareiden turvaamiseksi. Käyrälammen hiekkarannalla 9.—10.6. järjestettävään festivaaliin on myös bussikuljetus. Lue koko uutinen:

