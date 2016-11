Uutinen

Kouvolan Sanomat: Talousarviovaltuusto alkaa kello 10 — Kouvolan Sanomat seuraa kokouksen kulkua Kouvolan kaupunginvaltuuston kokous alkaa tänään kello 10. Suurimpana asiana esityslistalla on ensi vuoden talousarvio. Esitettävä arvio on 5,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Investointimenot ovat esityksessä 46,3 miljoonaa. Investointien lisäksi keskusteluun nousee mahdollisesti kotihoidon kuntalisä, jota kaupunginhallitus esittää jatkettavasti. Samoin tapetilla on muun muassa Kouvolan seudun ammattiopiston Ksaon maatalousalan koulutus. Lasten ja nuorten lautakunta päätti viime kokouksessaan, että Ksao lakkauttaa kuusi perustutkintoa. Maatalousalan tutkinto lakkautetaan vuonna 2019. Samalla päivittäinen opetus Anjalan toimipisteessä on päättymässä. Kouvolan Sanomat seuraa kokousta paikanpäällä ja uutisoi sähkeitä päätöksenteon edetessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/28/Talousarviovaltuusto%20alkaa%20kello%2010%20%E2%80%94%20Kouvolan%20Sanomat%20seuraa%20kokouksen%20kulkua/2016221535969/4