Uutinen

Kouvolan Sanomat: Auto ajanut ulos Kuutostieltä Luumäellä — tie suljettu liikenteeltä Kuutostiellä Luumäellä on sattunut liikenneonnettomuus. Onnettomuuspaikka on noin 800 metriä ennen Kosken tienhaaraa eli lähellä Pajarin suoran Taavetin puoleista päätä. Paikka on lähellä Kouvolan rajaa Kaitjärventien ja Koskentien välillä. Tiedot onnettomuudesta ovat vielä vähäisiä. Palomestari Heikki Liimatainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että paikalla ohittamaan lähtenyt auto lähti heittelehtimään ja törmäsi ohitettavaan autoon. Tämän hetkisten tietojen mukaan paikalta on kuljetettu ihmisiä jatkohoitoon. Onnettomuuden raivaus- ja pelastustoimet ovat paikalla käynnissä. Liikenneviraston tieliikennekeskuksen mukaan tie on suljettu onnettomuuspaikan kohdalta. Paikalla on liikenteenohjaus. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle noin kello 12. Hälytys tuli keskisuuresta liikenneonnettomuudesta. Juttua päivitetty kello 14.42. Korjattu tietoja onnettomuudesta. Osallisena kaksi autoa. Juttua päivitetty kello 14.55. Lisätty tietoja onnettomuuspaikan tarkemmasta sijainnista. Lue koko uutinen:

