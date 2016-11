Uutinen

Kouvolan Sanomat: Halliin karanneen veturin jarrupaineet katosivat VR on selvittänyt syyn miksi sähköveturi lähti liikkeelle omineen 4. lokakuuta Kouvolan ratapihalla. Kyseessä oli tekninen vika, joka hävitti jarrupaineet veturin seisontajarruilta. — Veturi lähti liikkeelle, sillä tapahtumapaikalla raiteet olivat viettävät, VR Groupin viestintäpäällikkö Mika Heijari kertoo. Tapahtumasta on opittu, sillä VR on tehnyt lukuisia varotoimia, jottei vastaavaa pääse tapahtumaan tulevaisuudessa. Tapahtumapaikan vaihteet on käännetty ja lukittu siten, ettei veturi pysty enää ajautumaan hallille vieville raiteille. Lisäksi varikon siirtoasentajia on ohjeistettu käsijarrun pitävyyden varmistavasta voimasta sekä veturinkuljettajille on annettu uusi ohjeistus. — Tutkimme myös erilaisten kiilojen käyttöä veturin paikallaan pitämisen varmistamiseksi sekä selvitämme teknisiä ratkaisuja käsijarrun käytön helpottamiseksi. Lisäksi VR aikoo tarkentaa ja täsmentää valtakunnallisia toimintamallejaan vastaavien onnettomuuksien estämiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/29/Halliin%20karanneen%20veturin%20jarrupaineet%20katosivat/2016221541380/4