Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huolehdi paloturvallisuudesta joulunaikaan — katso asiantuntijoiden vinkit! Pimeää talvea on ihana valaista kynttilöiden ja ulkotulien avulla. Samalla on tärkeää huolehtia paloturvallisuudesta. Suomessa syttyy vuosittain lähes 3000 asuntopaloa, joista moni olisi estettävissä. Asukkaan ja taloyhtiön vastuulla on monia arkisia valintoja, jotka vaikuttavat paloturvallisuuteen. Katso paloturvallisuusviikon tärkeimmät vinkit paloturvallisuuden parantamiseen asukkaille ja taloyhtiölle. Vinkit asukkaille 1. Hoida palovaroittimet kuntoon Puolessa kerrostaloasuntojen paloista puuttui toimiva palovaroitin. Palovaroittimesta huolehtiminen on ykkösasia. — Pidä palovaroitin toimintakunnossa vaihtamalla paristot kerran vuodessa. Vaihda palovaroitin uuteen vähintään 7—10 vuoden välein. Vain toimiva palovaroitin varoittaa alkavasta tulipalosta sekä antaa sinulle aikaa pelastautua ja kutsua apua, sanoo Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEKin projektipäällikkö Ira Pasi. 2. Säästäväisyys ei ole hyve rikkinäisten sähkölaitteiden kanssa Huolehdi sähkölaitteiden käytöstä ja kunnossapidosta. — Rispaantuneet laturinjohdot, räpsyvät valaisimet, tuoksuvat pesukoneet ja surisevat silitysraudat ovat kodin kyseenalaisia kestosuosikkeja, kertoo Pasi. Säästäväisyys ei ole hyve, kun on kyse rikkinäisestä elektroniikasta. — Älä käytä viallista sähkölaitetta, vaan korjaa tai vaihda se uuteen heti vian ilmettyä. 3. Pidä kynttilöistä ja ulkotulista huolta Viime vuonna 96 rakennuspaloa syttyi kynttilästä tai ulkotulesta. Tunnelmallisista tulista täytyy siis pitää hyvää huolta. — Polta kynttilää vain vakaalla, palamattomalla alustalla riittävän etäällä muista esineistä. Jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa. Älä jätä kynttilää palamaan ilman valvontaa. Jos liekki roihahtaa, sammuta kynttilä tukahduttamalla. — Sijoita ulkotulet vähintään 3—5 metrin etäisyydelle palavasta materiaalista, myös räystäsrajasta, ja kiinnitä ulkotulet hyvin, kertaa Pasi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/29/Huolehdi%20paloturvallisuudesta%20joulunaikaan%20%E2%80%89%E2%80%94%20%E2%80%89katso%20asiantuntijoiden%20vinkit%21/2016521538964/4