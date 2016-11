Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakon yhteinen verkkoyhtiö aloittaa — tavoitteena sähkökatkojen minimointi Kolmen kaakkoissuomalaisen energiayhtiön yhteinen verkonrakennusyhtiö Elvera Oy aloittaa toimintansa joulukuun alussa. Elvera syntyi, kun urakointiyhtiöt Suur-Savon Sähkötyö, Lappeenrannan Verkonrakennus ja Kymenlaaksossa toiminut Kyvera sulautuivat toisiinsa. Yhdistymisestä päätettiin noin vuosi sitten, ja yhtiön rakenteen valmistelu aloitettiin viime helmikuussa. Elveran omistavat Suur-Savon Sähkö 49,5 prosentin osuudella, Lappeenrannan Energia 30 prosentilla ja Kymenlaakson Sähkö 20,5 prosentilla. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. Uusi verkonrakennusyhtiö on toimialallaan neljänneksi suurin Suomessa. Sen palveluksessa on yli 300 henkeä yli 20 paikkakunnalla. Yhtiö kertoo, että sen tavoitteena on turvata energian keskeytyksetön jakelu entistä tehokkaammin. — Korjaamme verkot myrskyn jälkeen entistä suuremmin resurssein. Korjaustöissä on enemmän asentajia ja viat saadaan korjattua entistä nopeammin, yhtiö lupaa tiedotteessa. Verkkoinvestoinneissa yhtiö kertoo aikovansa käyttää paikallisia ja kotimaisia alihankkijoita. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen. Yhtiön toimitusjohtaja on Arto Nieminen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/29/Kaakon%20yhteinen%20verkkoyhti%C3%B6%20aloittaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89tavoitteena%20s%C3%A4hk%C3%B6katkojen%20minimointi/2016521544529/4