Kouvolan Sanomat: Kalevi Aho sävelsi Kymi Sinfoniettalle — viulukonserton kantaesitys tällä viikolla Säveltäjä Kalevi Ahon tekemä Viulukonsertto nro 2 kuullaan tällä viikolla maailman kantaesityksenä Kymi Sinfoniettan konserteissa Kotkassa ja Kuusankoskella. Solistina on Elina Vähälä. Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen pyysi kiireiseltä säveltäjältä tilausteosta jo 10 vuotta sitten. Nyt toive viimein toteutui. Ahon edellinen viulukonsertto on vuodelta 1981. Säveltäjän mukaan teokset ovat hyvin erilaisia. Hän kuvailee uutta kappaletta suuren luokan konsertoksi, joka ottaa solistista kaiken irti. Puolituntisessa sävellyksessä on klassisen viulukonserton tapaan nopea alku, hidas keskiosa ja nopea loppuosa. Muilta osin vaativa ja energinen kappale ei Ahon mukaan ole lainkaan perinteinen. — Olen taustaltani viulisti, joten oli haaste tehdä virtuoosimainen kappale ilman, että se kuulostaa kliseiseltä. Mielestäni onnistuin tuomaan viulusta uusia puolia esille. Vuonna 1949 syntynyt Aho on kansainvälisesti tunnetuimpia säveltäjiämme. Hän on tehnyt yhteensä 28 konserttoa ja 16 sinfoniaa. Luvut tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa. — Minulta on tilattu neljä konserttoa ja yksi sinfonia. Uusien teosten on tarkoitus valmistua kolmen seuraavan vuoden aikana. Kymi Sinfoniettan konsertti Kotkan konserttitalossa 30.11. klo 19 ja Kuusankoskitalossa 1.12. klo 19. Kalevi Aho on tavattavissa ennen konsertteja Kotkan Laulumiestalolla klo 17.45—18.30 ja Kuusankoskitalon kokoushuone Hirvelässä klo 17.45-18.30. Lue koko uutinen:

