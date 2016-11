Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korkeasti koulutetuille tukea työnhakuun kaupungintalolla Kaakkois-Suomen TE-palvelut järjestävät Kouvolassa korkeasti koulutetuille työnhakijoille tapahtuman, jossa pääsee tutustumaan työnantajiin ja heidän rekrytointitarpeisiinsa. Tarjolla on tietoa erilaisista työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksista ja -palveluista. Tapahtumassa voi päivittää tietonsa työnhakuun ja rekrytointiin yleisimmin käytetyistä sosiaalisen median palveluista ja oppia käyttämään niitä oman työnhaun tukena. Tähän saa vinkkejä Spring Housen kouluttajilta. Valmennuskeskus Publicin esittelee TE-palvelujen sähköistä työnhakuvalmennusta. Työnhakuklubilla puolestaan saa henkilökohtaista tukea ja sparrausta omatoimiseen työnhakuun. Aloittelevalle yrittäjälle on tarjolla tietoa, samoin ulkomailta työtä havitteleville. EURES-asiantuntijaa Helena Sommarberg kertoo kansainvälisestä työnhausta sekä opastaa EURES-portaalin käyttöön ja esittelee ulkomailla avoimena olevia työpaikkoja. TE-palvelujen asiantuntijat ovat koko tapahtuman ajan paikalla ja kertovat muun muassa, miten CV:tä kannattaa viilata. Tarjolla on myös opastusta CV-netin käyttöön. Tapahtumassa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kymenlaakson kesäyliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja Saranen Consulting Oy. Lisäksi mukana on pitkä liuta yrityksiä, muun massa Data Group Kotka — Kouvola, Descal Engineering Oy, Hyötypaperi Oy ja Kristiina Cruises Oy. Lue koko uutinen:

