Kouvolan Sanomat: Kouvolan lokakuisen veturionnettomuuden tuhot edelleen maksamatta Metallirakenneyritys Mekope Oy:n toimitusjohtaja Mikko Peltola sai varhain maanantai-aamuna 4. lokakuuta ikäviä uutisia. VR:n sr1-mallinen sähköveturi oli lähtenyt tuntemattomasta syystä liikkeelle Kouvolan ratapihalla lopulta törmäten sisään firman konehallin ovista aiheuttaen satojen tuhansien vahingot. Lähes kaksi kuukautta myöhemmin yrityksen toiminta on edelleen pysähdyksissä turman takia. VR on tilannut halliin uudet ovet ja luvannut korjata hallissa kärsineiden laitteistojen vauriot. Peltola ei kuitenkaan ole tyytyväinen VR:n toimintaan. — Laadimme VR:lle korvausvaatimuksen lakiavustajan kanssa. Heiltä meni useita viikkoja vastaamiseen, ja hoputettuani heitä sain lopulta vähättelevän ja lakiavustajani mukaan ylimielisen vastauksen vaatimuksiini, Peltola kertaa. Peltolan mukaan yritys ei ole voinut jatkaa toimintaansa onnettomuuden jälkeen. Tuona aikana firmalle on syntynyt jo kymmenien tuhansien tulonmenetykset. — Toivon, että VR:n kanssa päästään vielä yhteiseen neuvottelupöytään sopimaan asioista. Itse olen valmis neuvottelemaan asiasta kunnolla. Jos asiasta ei päästä sopuun, olen valmis viemään asian oikeuteen asti. VR:n viestintä kertoo neuvottelujen jatkuvan Mekope Oy:n kanssa. VR:n tavoitteena on edelleen saada asia sovittua mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. — VR noudattaa korvausneuvotteluissa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Olemme tietysti myös edelleen pahoillamme sattuneesta onnettomuudesta, VR:n viestinnästä kerrotaan. VR ei halua kommentoida enempää keskeneräisiä neuvotteluja. Oheisella videolla valvontakameran kuvaa onnettomuudesta. Lue koko uutinen:

