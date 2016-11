Kuusankoskelaisen Elina Wätön Japani-kuviot etenevät

Kuva: Katja Juurikko

Kuusankoskelaisen vaatesuunnittelijan Elina Wätön ja japanilaisen kangasyrityksen Kubota Orimonon yhteistyö etenee.

Kubotan toimitusjohtaja Shigeru Kubota vieraili Kouvolassa maanantaina. Hän johtaa kangastehdasta Etelä-Japanissa Kagoshiman kaupungissa.

Tehdas tuottaa ja jälleenmyy Oshima tsumugi -nimellä tunnettua silkkikangasta. Kubota on keskittynyt japanilaisiin perinteisiin kimonoihin.

Kubota sanoo, että yhteistyössä Wätön kanssa yritys haluaa laajentua myös länsimaiden markkinoille. Suunnitelmia ja tavoitteita ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta jonkinlaisena hahmotelmana on tuottaa perinteisistä japanilaisista vaatteista länsimaisia muunnelmia.



Wätön ja Kubotan yhteistyötä on ollut edistämässä Haminan entinen elinkeinoasiamies Masaki Araki.

Kubotan kangastehtaassa on toimitusjohtajan mukaan 200 työntekijää ja liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Vientiä ei muualle vielä ole. Tavoitteena on saada kankaita Euroopan markkinoille Suomen kautta.

Elina Wättö on japanilaisyrityksen kuvioissa sellainen suunnittelija, joka loisi eurooppalaisia kiinnostavia vaatteita.

Lokakuussa kerrottiin, että 21-vuotias Wättö oli valmistanut kaksi vaatekokonaisuutta. Hän on ensimmäinen ulkomaalainen suunnittelija, jonka kanssa kagoshimalainen yritys on aloittanut yhteistyön.



Kouvola Innovationin kehittämispäällikkö Vesa Junttila totesi Kinnon ja kaupungin olevan halukas auttamaan japanilaisyritystä ja Wättöä yhteistyön kehittämisessä.

Junttila kuitenkin korosti, että kaupunki ei voi tehdä yrittäjän puolesta liiketoimintasuunnitelmia.

Maanantaina päästiin alustavasti keskustelemaan jo Wätön yrityksen perustamisesta ja mahdollisista toimitiloista.