Kouvolan Sanomat: Lauri Lamminmäki aikoo seurata aktiivisesti Kouvolan asioita — ”Jään tänne asumaan” Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki oli maanantaina päivällä helpottunut mies. Edessä oli vielä kaupunginjohtajauran viimeinen talousarviokäsittely valtuustossa. Tammikuussa odottavat uudet työt Kuntaliiton yhteysjohtajana. — Oma tunnelmani on hyvin vapautunut. Tämä on kymmenes budjettivaltuustoni alueella, ensin Kuusankoskella ja sitten Kouvolassa. Tiedän jo, mitkä ovat kipukysymykset, Lamminmäki sanoi kokoustauolla. Joka vuosi talousarvion valmistelu on Lamminmäen mukaan edennyt samaa uraa. — Keväällä kaupunginhallitus hyväksyy henkselit paukuttaen tiukan kehyksen ja toteaa, että nyt säästetään. Loppuvuonna mitataan, kuinka kova tahto oikeasti on. Lamminmäki toteaa, että talouden säästöpaineet odottavat myös hänen seuraajaansa. Samalla hän toivoo nykyistä parempaa päätöksentekokykyä. — Päätöksiä pitäisi pystyä tekemään niin kuin kuntaliitoksen alkuvuosina. Lamminmäki kertoi valtuustolle pitämässään loppupuheenvuorossa, ettei hän aio jättää Kouvolaa. — Aion jäädä tänne asumaan ja aktiivisena kuntalaisena seuraan elämää. Ja ties mitä ensi kevään aikana tapahtuu. Lamminmäki sanoi seuranneensa kokousta osittain veronmaksajan roolissa ja olevansa huolissaan siitä, mihin kaupunki on menossa. — Menneisyyden ehdoilla ei voi rakentaa tulevaisuuden Kouvolaa. Kovasti toivon, että muutoksia tapahtuu ja kyetään uudistumaan. Kunnallisvaalit ovat keväällä. Siinä mitataan, miten tehty työ saavuttaa kansalaisten luottamuksen. Lue koko uutinen:

