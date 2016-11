Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pikkujouluja vietetään nyt usein arki-iltana, eikä enää kosteissa merkeissä Kouvolan ravintoloissa vietetään pikkujouluja tasaiseen tahtiin, viime vuosien malliin. Vielä löytyy tilaa, varsinkin jos päivää ja kellonaikaa on mahdollisuus sovitella. — Uusi suuntaus on se, että esimerkiksi työporukat ja järjestöt kokoontuvat pikkujouluihin myös arki-iltoina. Ehkä viikonloput halutaan viettää perheen parissa, sanoo ravintola Nevillen yrittäjä Marita Vilenius. Perinteiset jouluruoat kuten kinkku, rosolli ja lanttulaatikko ovat edelleen suosittuja, mutta yhä useammin pikkujoulussa halutaan syödä jotain ihan muuta. Kouvolan Sokos-hotelli Vaakuna järjestää ohjelmallisia pikkujouluja neljänä viikonloppuna ennen joulua. Niiden buffet-pöydässä ei ole perinteistä jouluruokaa vaan sinne päin vivahtavaa nautittavaa, esimerkiksi savulohta ja omenaglaseerattua possua. — Perinteistä halutaan sitten lähempänä joulua, sanoo Vaakunan hotellinjohtaja Miika Sollo. Sollon mukaan kosteita pikkujouluja 1980-luvun tyyliin ei enää juuri järjestetä. Drinkkilippuja ei enää juurikaan jaella, vaan ruoan ohessa nautitaan olutta tai viiniä, ehkä lopuksi kahvin kanssa konjakkia. — Ravintolan myynnin kannalta tämä on tietysti huono asia, mutta kuitenkin loppupeleissä varmaan kuitenkin hyvä juttu, eipä tapahdu loppuillan ylilyöntejä, Sollo pohtii. Hän huomauttaa, että tapoja on edelleen laidasta laitaan. On myös firmoja, joiden piikkiin nautitaan koko ilta. Myös Nevillessä on pantu merkille, että pikkujouluissa ei enää juoda alkoholia samaan tahtiin kuin joskus ennen. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

