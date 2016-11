Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taitaja 9 -kilpailu mittasi kädentaitoja ja tutustutti ammattiopistoon Kouvolan seudun ammattiopisto isännöi valtakunnallisen Taitaja 9 -kilpailun karsintakilpailua tiistaina. Tuntiopettaja Pekka Kurkon mukaan kilpailu on järjestetty useana vuonna. Voittajajoukkue matkaa aluekilpailuihin, joista voi selvittää tiensä Helsingissä käytävään kädentaitoja mittavaan finaaliin. — Tänä vuonna kisaa osallistui neljä joukkuetta. Viitisen vuotta sitten kisaamassa oli 13 joukkuetta. Kisan suosio on kärsinyt vuosien aikana varmaankin siksi, että opiskelijoilla on nykyään paljon muutakin tekemistä opintojensa ohella. Kurkon mukaan kilpailujoukkueet ovat muodostuneet eri yläkouluissa teknisen työn opettajien johdolla. Mukaan on pyydetty käsistään käteviä oppilaita. — Kilpailun yksi tarkoitus on saada peruskoululaiset näkemään mitä ammattiopistoissa tehdään. Monet kilpailijat ovat hakeutuneet meidän oppilaiksi peruskoulun jälkeen. Kisan kahdeksan rastia on valittu ammattiopiston eri aloilta. Jatkojohdon rakentamisen lisäksi tehtävissä on muun muassa tunnistettu liikennemerkkejä, tehty putkiliitoksia, taiteltu ruokaliinoja ja tehty kampauksia. — Rastit suoritetaan joukkueina. Joten esimerkiksi kampausrastilla monet tytöt ovat hoitaneet tehtävän, Kurko kertoo. Kuluvan vuoden joukkueet saapuivat Myllykosken yhteiskoululta, Hirvelän koululta ja kaksi Valkealan yläkoululta. Kouvolan Taitaja 9 -osakilpailun voitti Hirvelän joukkue. Kilpailu on suunnattu yläkoululaisille. Lue koko uutinen:

