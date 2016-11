Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tiina Winter näyttelee ja pelaa yhtä suurella intohimolla Kouvolalainen Tiina Winter, 24, on näyttelijä ja koripalloilija. Hän on pelannut koripalloa ensimmäisestä luokasta lähtien, mutta teatterista hän kiinnostui vasta lukiossa. Lukion jälkeen koripallo jäi kaikkiaan neljäksi vuodeksi, kun Winter lähti kansanopiston kautta East 15 Acting Schooliin Lontooseen opiskelemaan teatteritaiteita. Hän valmistui viime keväänä maailman teatteritaiteiden kandidaatiksi. Nyt hän on palannut takaisin Kouvolaan ja koripalloilun pariin — ja suoraan korkeimmalle sarjatasolle. Winterin mielestä näyttelemisessä ja koripalloilussa on paljon samaa. Molemmissa hän on osa porukkaa, jolla on yhteinen päämäärä. Molemmissa saa ja pitää käyttää koko kroppaa hyväkseen. — Olinpa sitten kentällä tai lavalla, tunnen suurta intohimoa sitä kohtaan, mitä teen, hän sanoo. Kouvottaret johtaa naisten korisliigan katsojamääriä. Otteluissa on keskimäärin yli 400 katsojaa. Winter iloitsee yleisön kannustuksesta ja on joukkueestaan ylpeä. — Se on hyvä sekoitus kouvolalaisia ja muita suomalaisia pelaajia sekä amerikkalaisvahvistuksia. Keskiviikkoiltana Kouvottaret kohtaa Mansikka-aholla Espoo Basket Teamin. Winter ennustaa ottelusta äärimmäisen tiukkaa. — Tämä on älyttömän tasainen sarja, Winter sanoo. Naisten korisliigaa Kouvottaret—Espoo Basket Team 30.11. kello 18.30, Mansikka-ahon halli, Kouvola. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

