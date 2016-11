Uutinen

Kouvolan Sanomat: Viisi sairaalaan Luumäen onnettomuuden seurauksena: Pelastuslaitos irrotti neljä loukkaantunutta autosta, yksi oli lentänyt ulos Viisi ihmistä vietiin sairaalahoitoon Kuutostiellä Luumäellä sattuneen onnettomuuden jälkeen tiistaina iltapäivällä. Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 12 aikaan. Onnettomuuspaikka on Kuutostiellä Kaitjärventien ja Koskentien välillä. Onnettomuus tapahtui, kun auto oli lähtenyt ohittamaan edellään ajavaa autoa. Liukkaalla tiellä auto oli alkanut heittelehtiä, ja törmäsi ohitettavaan autoon. Tästä auto oli lentänyt katon kautta ympäri ja törmännyt puuhun. Autossa oli yhteensä viisi ihmistä, joista yksi oli lentänyt törmäyksen voimasta ulos autosta. Pelastuslaitos irrotti muut neljä onnettomuuspaikalla. Ohitettavassa autossa olleet henkilöt eivät loukkaantuneet. Palomestari Heikki Liimatainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että kukaan loukkaantuneista ei ole hengenvaarassa. Heidät kuljetettiin viidellä ambulanssilla Lappeenrannan keskussairaalaan. — He ovat eri asteisesti loukkaantuneet. Paikalle hälytettiin myös pelastushelikopteri Ilmari Varkaudesta, mutta sillä ei kuljetettu ketään. Kuutostie oli onnettomuuspaikalla poikki raivaus- ja pelastustöiden ajan. Poliisi ohjasi liikennettä. Etelä-Saimaan toimitukseen soittanut silminnäkijä kertoo seisseensä jonossa noin tunnin. Mies kertoo olosuhteiden olleen paikalle erittäin liukkaat. — Tie on paikalla aivan peilijäässä. Mies kertoo, että onnettomuuspaikan takia yllättäen jarruttamaan joutuneet rekat aiheuttivat vaaran uusista onnettomuuksista, kun niiden perävaunut lähtivät luisumaan vastaantulevien kaistalle. — Nyt siihen tuli hiekoitusauto paikalle. Paikalla oli pelastuslaitoksen yksiköitä Lappeenrannasta ja Luumäeltä sekä ensihoidon yksiköitä Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Lue koko uutinen:

