Kouvolan Sanomat: Ilmatieteen laitos varoittaa liukkaista jalkakäytävistä Kymenlaaksossa Jalkakäytävät ovat tänään paikoin erittäin liukkaita, varoittaa Ilmatieteen laitos. Varoitus koskee suurta osaa Etelä-Suomea, Kymenlaakso mukaan lukien. Voimassa on myös varoitus huonosta ajokelistä lumisateen vuoksi. Huono keli on viivästytti Kouvolan Sanomien jakelua koko kaupungin alueella. Lehdet saatiin pääosin jaettua kello seitsemään mennessä. Tänään Kouvolaan ennustetaan enimmillään yhtä lämpöastetta. Ilma viilenee iltaa kohti noin kolmeen pakkasasteeseen. Huomenna pakkasta on noin kuusi astetta. Lue koko uutinen:

