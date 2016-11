Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola ja otteluvalvoja eri mieltä — ”Pelaaja saa käydä maalivahdin alueella, kun ei häiritse torjuntatyöskentelyä” Vauhdikasta jääkiekkoa, säkillinen maalipaikkoja, jälkipuheita aiheuttaneita tilanteita ja rehtiä kamppailupelaamista.Sarjataulukon kellarista pudotuspeleihin hamuava KooKoo ja sarjakakkonen Kuopion KalPa järjestivät keskiviikkona syyskauden viihdyttävimmän Kouvolassa pelatun Liiga-ottelun. Kouvolalaisittain viihteestä jäi harmillisesti vain känsät käteen, kun KalPan Jesse Mankinen ronkki 1—2 (0—0, 1—1, 0—1) -voittomaalin varsinaisen peliajan viimeisellä sekunnilla.Mikko Lehtosen estelyistä huolimatta Mankinen survoi Jussi Timosen siniviivalta lähettämän laukauksen KooKoon Leland Irvingin häkkiin. KooKoo protestoi tilannetta voimakkaasti maalivahdin häirintänä, ja päävalmentaja Tuomas Tuokkola oli videolta nähtyäänkin eri mieltä kuin otteluvalvoja Tomi Pekkonen.— Pelaaja saa käydä maalivahdin alueella, kun ei ole näkökentässä eikä häiritse torjuntatyöskentelyä. Näinhän tämä on nyt tässä viime aikoina linjattu, Pekkonen selvitti.Liigan syyskautta ovat leimanneet lukuisat epäselvyydet maalivahdin häirintään liittyen. Alkukaudesta pilli on soinut turhankin herkästi, joten asiaan on tehty Pekkosen viittaama uusi, tarkentava linjaus.Tuokkolaa ja KooKoon muuta valmennusjohtoa kismitti myös toisen erän tilanne, jossa Terry Broadhurstin maali hylättiin videotarkistuksen jälkeen. Broadhurstin nollakulmasta huitaisema kiekko jäi puristukseen KalPa-vahti Niko Hovisen hartian ja maalitolpan väliin.— Toinen tolppa nousi 15 senttiä ilmaan, ja maali oli vinossa ennen kuin kiekko meni maaliin, Pekkonen kertoi.Kotitappio oli KooKoolle viides peräkkäinen. KalPa puolestaan porskuttaa huimasti 11 ottelun pisteputkessa. Kuopiolaisjoukkue on hävinnyt koko kauden aikana varsinaisella peliajalla vain kolmesti.Jarkko Immonen puuttui keskiviikkona KooKoon kokoonpanosta, eikä Tuokkolalta irronnut kasvattajaseuraansa tälle kaudelle palanneen sentterin tilanteesta varsinaista lausuntoa. KooKoo ei ole kuitenkaan ilmoittanut Immosta loukkaantuneiden listalle, joten nähtävästi poissaolon syyt ovat pelillisiä. Lue koko uutinen:

