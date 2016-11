Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korttelikotiyhdistykselle puolen vuoden lisärahoitus, toimintaa joudutaan silti leikkaamaan Kouvolan Korttelikotiyhdistys saa erillisrahoitusta, jotta sovitut työllistämistoimet saadaan vietyä loppuun asti. Korttelikotiyhdistyksen projektityöntekijä Tuomas Valtonen kertoo, että maanantaiaamun neuvottelut TE-toimiston kanssa varmistivat erillisrahoituksen puoleksi vuodeksi kesäkuun loppuun asti. Saatu erillisrahoitus ei kuitenkaan mahdollista toiminnan jatkamista ennallaan. Yhdistyksellä on tällä hetkellä kolme työntekijää, joista yksi joutuu hankerahojen vähetessä lopettamaan. — Joudumme miettimään jo tässä vaiheessa myös korttelikotien tilannetta. Yksi korttelikoti joudutaan mahdollisesti lopettamaan. Päätöksiä tehdään loppuvuoden aikana, Valtonen kertoo. Korttelikotiyhdistyksellä on tällä hetkellä neljä korttelikotia. Tukityöllistämisen määrärahojen leikkaaminen on ajanut yhdistykset ahdinkoon. Tilanne on muutenkin epävarmalla pohjalla, sillä Kaakkois-Suomen TE-toimisto ilmoitti pari viikkoa sitten, että hankerahojen uutta hakua ei järjestetä. Asiantuntija Kai Greijula TE-toimistosta sanoo, että neuvotteluja yhdistysten kanssa jatketaan joulukuun puoleenväliin. Greijula vastaa määrärahoista ja hanketoiminnasta. — Erillisrahoitus ei ole taattu kaikille. Rahoituksella pyrimme hoitamaan jo sovitut työllistämistoimet loppuun. Käsittelemme yhdistysten tilanteet tapauskohtaisesti. Toisin sanoen erillisrahoitusta voi saada vain jo sovittujen työllistämishankkeiden maaliin viemiseksi. Greijula ei lähde yksilöimään yhdistysten tilanteita, koska neuvottelut ovat vielä kesken. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Korttelikotiyhdistykselle%20puolen%20vuoden%20lis%C3%A4rahoitus%2C%20toimintaa%20joudutaan%20silti%20leikkaamaan/2016221541874/4