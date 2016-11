Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola haluaa jatkaa neuvotteluja Kymenlaakson Sähkön osakekaupasta — yhtiö halusi vastauksen jo lokakuun lopussa Kouvola yrittää yhä löytää ratkaisun Kymenlaakson energiayhtiöjärjestelyihin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) sanoi maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa, että Kymenlaakson Sähkön eli Ksoy:n omistajakuntien kesken käydään neuvotteluja tämän viikon perjantaina. — En voi kommentoida neuvottelujen sisältöä tai lähtökohtia tarkemmin. Haluaisin, että asialle saadaan tavalla tai toisella piste. Siitä meillä on yhtiön kanssa yhteinen mielipide, Larikka sanoo. Kotkan kaupunki on pyrkinyt myymään osakkeitaan Ksoy:lle ja suoraan muille osakaskunnille tasapainottaakseen alijäämäistä tasettaan. Neuvottelut olivat lähellä toteutua syksyllä, mutta sitten tilanne mutkistui. Kotka Energian ja Hamina Energian omistama sähköyhtiö Karhu Voima aloitti kuluttajamyynnin syyskuun alussa. Kouvolassa osakkeita kauppaavan Kotkan omistussuhde Karhu Voimaan nähtiin ongelmalliseksi. Samoin se, että Karhu Voiman tulo markkinoille voi vaikuttaa Kymenlaakson Sähkön liiketoimintaan. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun muuttuneiden lähtötietojen vuoksi. Ksoy:n toimitusjohtaja Aku Pyymäki lähetti osakaskunnille syksyllä kirjeen, jossa pyydettiin vastausta osakekauppaesitykseen lokakuun loppuun mennessä. Muut 11 kuntaa vastasivat, mutta Kouvola on pantannut kantaansa tähän saakka. Pyymäen mukaan osakekaupan toteutumiseen on haluttu omistajakunnilta yksimielinen päätös, koska sisäinen suunnattu osakkeiden hankinta on osakeyhtiölain mukaan poikkeuksellinen järjestely. Kouvolan kaupunginjohtajan Lauri Lamminmäen mukaan yleensä tällaiseen toimenpiteeseen ryhdytään, jos yhtiöllä on painava syy osakkeiden hankintaan. Hänen mukaansa tässä tapauksessa lähtökohtana on ollut pikemmin yhden omistajan tarve paikata talouttaan. Lamminmäen mukaan vääntö energiayhtiön tulevaisuudesta on ollut ylipäätään aivan liian poliittista. Hänen mukaansa keskustelua pitäisi käydä enemmän siitä, miten varmistetaan kilpailukykyisten sähköyhtiöiden tulevaisuus Kymenlaaksossa. — Kunnallispoliittisten ja -taloudellisten intohimojen ei pitäisi ohjailla sähköyhtiöön liittyvää keskustelua. Lamminmäki ei ollut tiistaina saanut kutsua Larikan mainitsemiin neuvotteluihin. Hänen mukaansa asiantuntijapohjainen virkamiesvalmistelu on ollut muutenkin sivuroolissa energiayhtiökeskustelussa. Ksoy:n osakekauppa nousi esille kaupunginvaltuuston kokouksessa, kun käsiteltiin ensi vuoden talousarviota. Anssi Tähtinen (sd.) aloitti keskustelun siitä, pitäisikö talousarvioon tehdä reilun kuuden miljoonan euron varaus siltä varalta, että osakekauppa toteutuu. Sekä Larikka että Lamminmäki pitivät esitystä outona. Kummankin mielestä asian päättäminen valtuustossa sitoisi kaupunginhallituksen ja virkamiesjohdon kädet neuvotteluissa ja antaisi neuvottelukumppaneille viestin siitä, että kaupat on käytännössä tehty. — Jos asia tulee osakehankintana kaupunginhallitukseen, se sisältää myös määrärahavarauksen valtuustolle, Lamminmäki sanoi. Lue koko uutinen:

