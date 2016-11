Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottaret saa EBT:stä haasteen — kouvolalaisjoukkue hakee kauden neljättä kotivoittoaan Kouvottaret on ollut vahva alkukaudella Mansikka-ahon urheiluhallissa, jossa se ei ole hävinnyt kuin yhden kotiottelun naisten Korisliigassa. Se tuli avauskierroksella jatkoajan jälkeen Forssan Alulle. Sen jälkeen Kouvottaret on hanhinut kotiparketilla Peli-Karhut, Catzin ja Huiman. Vieraissa meno on ollut takkuisempaa. Tilillä on vain yksi voitto, joka tuli toisella kierroksella 5. lokakuuta illan vastustajasta Espoo Basket Teamista. Viimeksi kouvolalaisjoukkue taipui Forssassa ja sitä ennen Vimpelissä. Espoo Basket Team makaa liigan jumbona voitettuaan vain kaksi kymmenestä matsistaan. EBT on lyönyt alkukaudella PeKan vieraissa ja Helmi Basket HBA:n kotona. EBT on kuitenkin varteenotettava vastustaja, sillä joukkue vahvisti viime viikolla rivejään Tierra Hendersonilla. Amerikkalainen tilastoi tappiollisessa Ponteva-ottelussa 20 pistettä, yhdeksän levypalloa ja viisi syöttöä. Tosin menetyksiä hänelle kirjattiin kahdeksan kappaletta. EBT on hävinnyt kuusi edellistä liigaotteluaan. Kouvottarien Bianca Barton pelaa nyt toisen kerran kouvolalaisten riveissä. Forssassa Barton teki neljä pistettä, eikä osunut kertaakaan kuudessa kolmosyrityksessään. Uppoaako kolmonen uudessa kotihallissa paremmin? Lotta Eräkangas on ollut EBT:n tarkin kolmen pisteen heittäjä 41,2 prosentin tarkkuudellaan. Tosin viime matsissa ei hänkään osunut. EBT on kolmessa viime pelissä ladannut 57 kolmen pisteen heittoa, joista on osunut vain yhdeksän. Kouvottaret—EBT, naisten Korisliigaa tänään keskiviikkona kello 18.30 Mansikka-ahon urheiluhallissa. Lue koko uutinen:

