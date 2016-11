Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ministeri Rehula toivoo Kymenlaaksosta uutta esitystä — keskussairaalainvestoinnille ei vielä lupaa Kymenlaakson keskussairaala ei saanut keskiviikkona peruspalveluministeri Juha Rehulalta (kesk.) puoltoa sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeelle. Sosiaali- ja terveysministeriössä toivotaan, että Kymenlaaksossa katsotaan maakunnan investointeja vielä kokonaisuutena. Kyse ei ole pelkästään keskussairaalasta, vaan koko maakunnan asukkaiden palveluista ja siitä, mitä investointeja palveluihin tarvitaan. Yksi aiemmin keskustelussa oleva vaihtoehto on ollut toteuttaa Kouvolan Ratamo-keskus Carean hankkeena. Rehula oli kutsunut Carean, Kouvolan, Kotkan ja Kymenlaakson liiton edustajat Helsinkiin keskustelemaan keskussairaalan investointihakemuksesta. Väliaikaisen rajoituslain perusteella isoon investointiin tarvitaan ministeriön lupa. Carean osuus investoinnista on 120 miljoonaa euroa. STM:n erityisasiantuntija Kirsi Kaikko totesi kokouksen jälkeen, että maakunnassa tarvitaan yhä keskustelua siitä, mikä on tulevaisuudessa Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja investointitarve. Investointitarve pitää myös suhteuttaa maakunnan taloudelliseen kantokykyyn. — Suhtaudun erittäin myönteisesti siihen, että Kymenlaaksossa saadaan kaikkia osapuolia jossain määrin tyydyttävä ratkaisu. Hänen mukaansa ministeri Rehula toivoo Kymenlaakson kunnilta uutta esitystä maakunnan investoinneista ja työnjaosta 2—3 viikon sisällä. Kouvolaa tapaamisessa edustivat kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu ja terveysjohtaja Kari Kristeri. Mukana oli myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.), joka edusti samalla Kymenlaakson liittoa sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.). Lue koko uutinen:

