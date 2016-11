Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pikkujouluista Kouvolalle matkailuvaltti? Pikkujoulujen järjestäminen on parhaimmillaan matkailuvaltti. Kouvolassa esimerkiksi Mielakan rinnekeskuksen saunalle on tullut ryhmiä koko Kymenlaaksosta, Elämysbunkkeriin aina pääkaupunkiseutua ja Turkua myöten. — Elämyspaketti kestää kuusi tuntia. Siinä on jotakin aktiviteettia, ruokailut ja tilat, joissa voi olla omalla porukalla, kertoo Bunkkerin Erkki Puhakka. Aktiviteetit voivat olla vaikkapa Escape room -pelaamista, hohtominigolfia, boulderointia, F1-formulasimulaattorilla ajoa tai sisäpaintballia. Elämysbunkkerilta on kyselty jo ensi vuodenkin pikkujouluista, mutta isompi trendi kulkee tällä hetkellä toiseen suuntaan. — Tuntuu, että vuosi vuodelta yritykset heräävät siihen myöhemmin ja myöhemmin. Kysyntä on hänen mielestään kuitenkin kasvussa. Kysyntää on riittänyt myös Mielakassa. — Kalenteri alkoi olla aika täysi jo marraskuun alussa. Kysyntää olisi ollut enemmänkin, kertoo rinnekeskuksen esimies Inka Kaltola. Mielakassa tarjolla on sauna- ja illanviettotilat ja tarvittaessa myös palju. — Se tuo vähän Lappi-fiilistä tänne lumen keskelle. Vaikka asiakkaiden tulo muualta on hyvä asia, tärkeää on kuitenkin myös paikallisten saaminen asiakkaiksi. — Palvelumme on suunnattu ensisijaisesti Kouvolan seudun asiakkaille. Jos suurempi osa seudun ihmisistä käyttäisi paikallisia matkailualan palveluita, saisimme hetkessä alueelle lisää ammattimaisesti toimivia yrityksiä ja työpaikkoja. Se luo taas lisää tarjontaa ja vetovoimaa alueelle, Puhakka sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Pikkujouluista%20Kouvolalle%20matkailuvaltti/2016221543864/4