Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sakari Pasanen Kymenlaakson kauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi Tykkimäen vapaa-aikakeskuksen toimitusjohtaja Sakari Pasanen on valittu Kymenlaakson kauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi. Hän on toiminut aiemmin kauppakamarissa useissa eri luottamustehtävissä vuodesta 2002. Pasanen seuraa tehtävässä Tuija Suur-Hamaria, joka luopui paikasta vuoden alussa siirryttyään töihin Nastolaan. —Koen kauppakamarin roolin yritysten edunvalvojana tärkeänä. Toiminta on puhuttanut jo kolmisentoista vuotta ja sillä tiellä ollaan edelleen. Nyt oli luonteva hetki polulla lähteä puheenjohtajaksi, Sakari Pasanen kertoo. Väliaikaisena puheenjohtajana toimi helmikuusta lähtien toimitusjohtaja, kauppaneuvos Jouko Vehmas. Hän ei asettunut enää ehdolle. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Hamina-Kotkan sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski. Uusina jäseninä kauppakamarin puheenjohtajistoon valittiin toimitusjohtaja Juha Korhonen Kymenlaakson Osuuspankista sekä Stora Enson Sunilan tehtaiden tehtaanjohtaja Olli-Pekka Reunanen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Sakari%20Pasanen%20Kymenlaakson%20kauppakamarin%20uudeksi%20puheenjohtajaksi/2016221548742/4