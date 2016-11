Uutinen

Kouvolan Sanomat: Satavuotiaan Suomen sata luontohelmeä listattiin — Kymenlaaksosta mukana Kajasuo ja Selänpään romput Suomen luonnonsuojeluliitto on listannut sata luontohelmeä eri puolilta maata. Luontohelmet listattiin osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Kymenlaaksosta listalle pääsivät Selänpään romput Valkealassa sekä Kouvolan ja Haminan rajalla sijaitseva Kajasuo. Sata luontokohdetta valittiin yleisöltä tulleiden ehdotusten perusteella. Suuri osa valituista kohteista on suurelle yleisölle tuntemattomia luontohelmiä. Luonnonsuojeluliiton mukaan tutuista kohteista valittiin sellaisia, joiden olemassaolo tai luonnontila on uhattuna. Ensi vuonna luontohelmi-kohteisiin järjestetään retkiä. Itsenäisyyden juhlavuonna järjestetään neljä Suomen luonnon päivää, jolloin luontohelmiin pääsee tekemään lähempää tuttavuutta. Koko lista sadasta luontohelmestä löytyy Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta. Sivustolle tulee lisää tietoa kohteista tammikuussa 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Satavuotiaan%20Suomen%20sata%20luontohelme%C3%A4%20listattiin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Kymenlaaksosta%20mukana%20Kajasuo%20ja%20Sel%C3%A4np%C3%A4%C3%A4n%20romput/2016521549168/4