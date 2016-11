Uutinen

Kouvolan Sanomat: Slush käynnissä Helsingissä, Kouvola hyvin esillä: "Ensin kotimaan tasolle, sitten maailmalle" Loppusyksyn suurtapahtumaksi kasvanut Slush on alkanut Helsingissä. Noin 2 300 startup- ja kasvuyrityksen joukossa ovat mukana kouvolalaiset Klikinsäästäjä ja Elonhakkuu, jotka kehittävät paraikaa omia mobiilisovelluksiaan. Molemmat hakevat teknologiatapahtumasta yhteistyökumppaneita sovellustensa kehittämiseen, mutta myös rahoitusta. Tähtäin on korkealla. — Ensin tavoite on päästä kansalliselle tasolle, mutta sen jälkeen kansainvälisille markkinoille, sanoo Klikinsäästäjän markkinointipäällikko Deniz Kaya. Maailma on mielessä myös Elonhakkuulla. Yritys on Helsingissä markkinoimassa omaa Next Level -sovellustaan, joka on tällä hetkellä testivaiheessa. Sovellus yhdistää pelaamisen ja treenin, tekee treenaamisesta hauskaa ja osoittaa, että koko maailma on tavallaan kuntosali. Tällaiseen digi- ja tosimaailman yhdistämiseen perustuu muun muassa Pokémon Go. — Meillä oli idea jo ennen sen julkaisua, mutta nyt ei ainakaan tarvitse selittää kenellekään, että ihmiset tosiaan voivat lähteä kaduille haahuilemaan, vertaa toimitusjohtaja Tom Himanen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/30/Slush%20k%C3%A4ynniss%C3%A4%20Helsingiss%C3%A4%2C%20Kouvola%20hyvin%20esill%C3%A4%3A%20%22Ensin%20kotimaan%20tasolle%2C%20sitten%20maailmalle%22/20161852/4